Ministarstvo zdravstva Libana: Dvadeset pet medicinskih radnika povrijeđeno u izraelskim napadima na jug zemlje

Najmanje 25 medicinskih i administrativnih radnika u bolnici Hiram u južnom Libanu povrijeđeno je u izraelskim zračnim napadima koji su pogodili neposrednu blizinu zdravstvene ustanove, saopćilo je u subotu Ministarstvo zdravstva Libana.

U saopćenju se navodi da su napadi izazvali "različite povrede" među osobljem bolnice u okrugu Tire i prouzrokovali teška oštećenja objekta.

"Ovo je drugi put u manje od dva mjeseca da je bolnica izložena takvim opasnostima zbog ponovljenih izraelskih napada", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je dodalo da napadi predstavljaju "dodatni dokaz kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane izraelskog neprijatelja, koje propisuje zaštitu zdravstvenih ustanova".