Ministarstvo zdravstva Gaze: Izrael sprječava odlazak 17.000 pacijenata na liječenje u inostranstvo Samo 1.204 pacijenta uspjela napustiti Pojas Gaze uprkos hiljadama odobrenih medicinskih uputnica

Ministarstvo zdravstva u Pojasu Gaze optužilo je u utorak Izrael da sprječava odlazak više od 17.000 Palestinaca na liječenje u inostranstvo, upozorivši da bi broj smrtnih slučajeva među pacijentima koji čekaju medicinsku pomoć mogao dodatno rasti.

“Broj evidentiranih medicinskih uputnica dostigao je 17.757 do 20. maja“, izjavio je vršilac dužnosti zamjenika ministra zdravstva Maher Shamiya na konferenciji za novinare održanoj u medicinskom kompleksu Al-Shifa u gradu Gazi.

Prema njegovim riječima, samo 3.226 osoba uspjelo je napustiti Gazu preko graničnih prijelaza Rafah i Kerem Shalom (Karam Abu Salem), među kojima je bilo svega 1.204 pacijenta.

Zdravstveni sektor u Gazi suočava se s gotovo potpunim kolapsom nakon dvogodišnjeg rata, koji je prouzrokovao velika razaranja bolnica i zdravstvene infrastrukture, kao i ozbiljan nedostatak lijekova, goriva i medicinskog materijala.

Granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta djelimično je ponovo otvoren u februaru u okviru prve faze primirja koje su podržale Sjedinjene Američke Države, nakon 20 mjeseci blokade uslijed preuzimanja kontrole nad prijelazom od strane izraelske vojske u maju 2024. godine.

Prijelaz je ponovo zatvoren krajem februara nakon izbijanja rata s Iranom, da bi ograničen rad bio nastavljen tokom marta i aprila.

Od 21. maja Rafah funkcioniše u vrlo ograničenom obimu i isključivo za pješake, omogućavajući svakodnevni prolaz desetinama pacijenata, ranjenika i humanitarnih slučajeva pod strogim izraelskim nadzorom, dok hiljade ljudi i dalje čekaju dozvolu za izlazak iz Gaze.

Shamiya je istakao da veliki nesrazmjer između broja pacijenata kojima je potrebno liječenje i onih kojima je dopušten odlazak predstavlja opasnu humanitarnu prazninu, koja povećava patnju oboljelih i broj svakodnevnih smrtnih slučajeva.

“Izrael snosi primarnu odgovornost za ovu krizu“, rekao je Shamiya, navodeći kao razloge dugotrajne sigurnosne provjere i smanjen broj dana tokom kojih je dopušten prelazak granice.

Kako je pojasnio, putovanja preko prijelaza Rafah ograničena su na najviše tri dana sedmično, dok je za medicinske evakuacije prema Egiptu preko prijelaza Kerem Shalom određen samo jedan dan sedmično.

“Ove mjere odražavaju sistemsku politiku sprječavanja pacijenata da dođu do specijaliziranih zdravstvenih usluga izvan Pojasa Gaze“, kazao je.

Dodao je da bi obnova i opremanje bolnica i zdravstvenih ustanova u Gazi značajno smanjili potrebu za upućivanjem velikog broja pacijenata na liječenje izvan enklave.

Izrael drži Pojas Gaze pod blokadom od 2007. godine. Oko 1,5 miliona Palestinaca od ukupno približno 2,4 miliona stanovnika ostalo je bez domova i živi u katastrofalnim uslovima nakon rata koji je uništio njihove kuće.

Prema podacima palestinskih vlasti, u izraelskim napadima od oktobra 2023. godine ubijeno je gotovo 73.000 Palestinaca, dok je više od 173.000 ranjeno.