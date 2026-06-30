Željeli bismo zahvaliti turskoj vladi, predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i svim timovima raspoređenim u Venecueli što nisu uskratili svoju podršku usred tako velike krize, kazao je ministar vanjskih poslova Yvan Gil

Ministar vanjskih poslova Venecuele zahvalio Turskoj na slanju timova nakon zemljotresa Željeli bismo zahvaliti turskoj vladi, predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i svim timovima raspoređenim u Venecueli što nisu uskratili svoju podršku usred tako velike krize, kazao je ministar vanjskih poslova Yvan Gil

Ministar vanjskih poslova Venecuele izrazio je zahvalnost Turskoj na podršci u slanju timova za traženje i spašavanje nakon što su dva velika zemljotresa potresla ovu južnoameričku zemlju, javlja Anadolu.

"Željeli bismo zahvaliti turskoj vladi, predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i svim timovima raspoređenim u Venecueli što nisu uskratili svoju podršku usred tako velike krize", rekao je Yvan Gil za Anadolu u ponedjeljak nakon što je posjetio turski tim za traženje i spašavanje koji radi u La Guairi, epicentru katastrofe zemljotresa, zajedno s Gustavom Gonzalezom Lopezom, ministrom odbrane zemlje.

"Prisustvo turske delegacije, timova za traženje i spašavanje, te opreme koju su donijeli, od velikog je značaja. Lično sam razgovarao s ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom kako bismo koordinirali ove napore pomoći. Zaista smo zahvalni na svoj pruženoj podršci", dodao je.

Rekao je da je čuo da još pomoći stiže iz Turske.



"Dobili smo vijesti o novoj pomoći i čekamo podršku. Osjećamo podršku našeg bratskog turskog naroda uz nas u svakom trenutku. Ovi događaji još jednom pokazuju da su dvije zemlje koje se razumiju bratski narodi."