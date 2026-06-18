Maxime Prevot je izjavio da se lično protivi sastanku talibanskih izaslanika u Briselu, ali da ga ne može spriječiti zbog obaveza Belgije kao domaćina institucija EU-a

Ministar vanjskih poslova rekao da Belgija ne može spriječiti razgovore s talibanima koje organizuje EU u Briselu Maxime Prevot je izjavio da se lično protivi sastanku talibanskih izaslanika u Briselu, ali da ga ne može spriječiti zbog obaveza Belgije kao domaćina institucija EU-a

Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot izjavio je da se protivi planu Evropske unije da ugosti talibanske izaslanike u Briselu, ali je naglasio da Belgija ne može spriječiti njihovu posjetu zbog svojih obaveza kao domaćin institucija Evropske unije.

Belgijska novinska agencija Belga izvijestila je da je Prevot o tom pitanju ispitivan u srijedu tokom sjednice parlamentarnog odbora za vanjske odnose, nakon što su izražene zabrinutosti u vezi s izdavanjem viza predstavnicima talibana.

On je zastupnicima rekao da se lično protivi pozivanju predstavnika talibanskih vlasti te da formalno priznanje tog režima ne dolazi u obzir. Istovremeno je istakao da uloga Belgije kao domaćina institucija Evropske unije ostavlja vrlo malo prostora za odlučivanje o tome koje strane delegacije evropske institucije pozivaju u Brisel.

Prema navodima agencije, Prevot je potvrdio da je Belgija zaprimila zahtjeve za vize afganistanske delegacije te da su sigurnosne službe provele potrebne provjere.

Očekuje se da će delegacija doputovati u Brisel radi razgovora koje je zatražila Evropska komisija, a koji će biti fokusirani na povratak afganistanskih izbjeglica u Afganistan.