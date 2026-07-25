Razgovori s Guterresom fokusirani na oporavak, obnovu i novu fazu partnerstva između Sirije i UN-a, rekao je Asaad al-Shaibani

Ministar vanjskih poslova: Posjeta šefa UN-a označava tranziciju Sirije u "aktivnog partnera" u Ujedinjenim nacijama Razgovori s Guterresom fokusirani na oporavak, obnovu i novu fazu partnerstva između Sirije i UN-a, rekao je Asaad al-Shaibani

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani izjavio je u subotu da posjeta generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa Damasku označava prelazak Sirije u ulogu "aktivnog partnera" u Ujedinjenim nacijama.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s Guterresom u Damasku, al-Shaibani je pozdravio prvu posjetu šefa UN-a Siriji nakon 17 godina.

Kazao je da posjeta nosi dubok značaj koji nadilazi njene službene okvire te predstavlja jasnu potvrdu prelaska Sirije u ulogu aktivnog partnera u Ujedinjenim nacijama.

Al-Shaibani je rekao da su razgovori s Guterresom bili usmjereni na novu fazu partnerstva između Sirije i UN-a, uključujući oporavak i obnovu u okviru jedinstvene strategije za proces oporavka koji predvodi Sirija.

Govoreći o regionalnoj stabilnosti, al-Shaibani je rekao da je Damask tokom sastanka naglasio da se trajni mir ne može postići usred, kako je naveo, teških kršenja suvereniteta Sirije.

"Nastavak izraelskih vojnih operacija i nezakonita okupacija naše teritorije izvan linije iz 1974. godine predstavljaju direktnu prijetnju sigurnosti regije i iscrpljuju naše nacionalne resurse", rekao je.