Kina, jedna od pet stalnih članica, trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti

Ministar vanjskih poslova Pakistana obratit će se VSUN-u usred posredovanja u ratu između Irana i SAD-a Kina, jedna od pet stalnih članica, trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti

Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar obratit će se u utorak Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija dok Islamabad nastavlja napore u posredovanju s ciljem okončanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Debata pod nazivom „Očuvanje ciljeva i principa Povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema zasnovanog na UN-u“ bit će održana pod domaćinstvom kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yi.

Kina, jedna od pet stalnih članica, trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti koje broji 15 članica.

Dar će boraviti u New Yorku od 26. do 28. maja, gdje će, osim učešća na sjednici Vijeća sigurnosti, prisustvovati i sastanku UN-ove „Grupe prijatelja“.

„Radujem se konstruktivnim razgovorima u New Yorku o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima“, poručio je Dar na društvenoj mreži X.

Sastanak se održava u trenutku kada sukob između SAD-a i Irana traje uz krhko primirje, koje je Pakistan posredovao 8. aprila, čime su zaustavljeni sukobi započeti 28. februara nakon vojnih udara koje su pokrenuli Izrael i SAD protiv Teherana.

Islamabad je u međuvremenu intenzivirao diplomatske napore kako bi postigao trajni sporazum između Washingtona i Teherana i okončao rat.