Ministar vanjskih poslova Pakistana obratit će se VSUN-u usred posredovanja u ratu između Irana i SAD-a

Riyaz Khaliq Khaliq
25 Maj 2026•Ažuriranje: 25 Maj 2026
Ministar vanjskih poslova Pakistana Ishaq Dar obratit će se u utorak Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija dok Islamabad nastavlja napore u posredovanju s ciljem okončanja rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Debata pod nazivom „Očuvanje ciljeva i principa Povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema zasnovanog na UN-u“ bit će održana pod domaćinstvom kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yi.
Kina, jedna od pet stalnih članica, trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti koje broji 15 članica.
Dar će boraviti u New Yorku od 26. do 28. maja, gdje će, osim učešća na sjednici Vijeća sigurnosti, prisustvovati i sastanku UN-ove „Grupe prijatelja“.
„Radujem se konstruktivnim razgovorima u New Yorku o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima“, poručio je Dar na društvenoj mreži X.
Sastanak se održava u trenutku kada sukob između SAD-a i Irana traje uz krhko primirje, koje je Pakistan posredovao 8. aprila, čime su zaustavljeni sukobi započeti 28. februara nakon vojnih udara koje su pokrenuli Izrael i SAD protiv Teherana.
Islamabad je u međuvremenu intenzivirao diplomatske napore kako bi postigao trajni sporazum između Washingtona i Teherana i okončao rat.