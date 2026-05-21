Ministar vanjskih poslova: Njemačka traži jači NATO i veću ulogu Evrope u savezu

Ayhan Şimşek
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je u četvrtak da Berlin podržava jači NATO i želi da evropski saveznici preuzmu veći dio tereta koji sada nose Sjedinjene Američke Države (SAD), javlja Anadolu.
"Želimo jači NATO s većom ulogom za Evropu, želimo osigurati mir kroz snažnije odvraćanje", rekao je Wadephul u izjavi prije putovanja u Helsingborg, Švedska, na sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a.
Rekao je da evropski saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu kako bi ispunili cilj NATO-a od pet posto bruto domaćeg proizvoda i kreću se ka udruživanju kapaciteta svojih odbrambenih industrija kroz bližu saradnju u oblasti naoružanja.
"Njemačka preuzima odgovornost za vodeću ulogu u ovom procesu", rekao je.
"U tom kontekstu, jasno je da se, kako se evropski kapaciteti povećavaju, zadaci unutar Alijanse moraju preraspodijeliti. Naš cilj je nova raspodjela tereta koja odražava ekonomski i vojni potencijal Njemačke i Evrope."