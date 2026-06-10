Johann Wadephul kaže da Berlin za sada ne vidi potrebu da se pridruži partnerima poput Francuske, Kanade i Norveške, koji su nedavno najavili sankcije mrežama uključenim u nasilje doseljenika nad Palestincima

Ministar vanjskih poslova: Njemačka neće podržati nove sankcije protiv ekstremističkih izraelskih okupatora Johann Wadephul kaže da Berlin za sada ne vidi potrebu da se pridruži partnerima poput Francuske, Kanade i Norveške, koji su nedavno najavili sankcije mrežama uključenim u nasilje doseljenika nad Palestincima

Njemačka je u srijedu odbila podržati nove sankcije protiv ekstremističkih izraelskih okupatora, uprkos njihovom rastućem nasilju nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul rekao je novinarima u Berlinu da je njemačko protivljenje izraelskim ilegalnim naseljima dobro poznato i da je više puta preneseno izraelskoj vladi, ali Berlin nema planove da podrži dodatne sankcije.

"Jasno smo rekli izraelskoj vladi da vjerujemo da se ova politika ilegalnih naseljavanja ne bi trebala nastaviti i da projekti poput E1, posebno, krše cijeli proces iz Osla", rekao je Wadephul.

"Nastavljamo da skrećemo pažnju na ovo, a trenutno njemačka vlada smatra da se naš glas čuje u Izraelu i da druge mjere nisu opravdane u ovom trenutku", dodao je.

Na pitanje hoće li EU sljedeće sedmice raspravljati o novim mjerama nakon što su Velika Britanija, Australija, Kanada, Francuska, Novi Zeland i Norveška najavile sankcije usmjerene na mreže uključene u finansiranje, omogućavanje i provođenje nasilja doseljenika (okupatora) nad Palestincima, Wadephul je odgovorio negativno.

"Zaista smo u prošlosti uveli sankcije organizacijama doseljenika, ovo nije ništa novo. O takvim mjerama razgovaramo na evropskom nivou. Nisam siguran hoće li ovo biti na dnevnom redu sljedeće sedmice, ali ako bude, razgovarat ćemo o tome zajedno s našim evropskim partnerima", rekao je, ne signalizirajući promjenu politike.

Njemačka, čvrsti pristalica Izraela, do sada se opirala strožim sankcijama izraelskim političarima koji podržavaju širenje ilegalnih naselja i planove za aneksiju Zapadne obale.

Berlin je blokirao napore za suspenziju trgovinskog sporazuma između EU i Izraela, korak koji ima za cilj povećanje pritiska na izraelsku vladu.

Njemački zvaničnici tvrde da bi EU trebala držati otvorene kanale za dijalog i direktno izražavati svoju zabrinutost na sastancima s izraelskim kolegama.