Xavier Bettel kaže da se evropsko sigurnosno okruženje promijenilo, čineći snažnije investicije u odbranu neizbježnim

Ministar vanjskih poslova Luksemburga: Američki pritisak je "poziv na buđenje" za Evropu po pitanju sigurnosti Xavier Bettel kaže da se evropsko sigurnosno okruženje promijenilo, čineći snažnije investicije u odbranu neizbježnim

Ministar vanjskih poslova Luksemburga Xavier Bettel rekao je da Evropa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost nakon ruskog rata protiv Ukrajine, opisujući nedavni pritisak SAD-a kao "poziv na buđenje".

U razgovoru za Anadolu na marginama samita NATO-a u Ankari u srijedu, Bettel je rekao da je pogoršanje sigurnosnog okruženja fundamentalno promijenilo evropski pristup izdvajanjima za odbranu.

"Nepredvidljivost je tako velika, a prijetnja od Rusije je realnost", rekao je on.

Bettel je priznao da bi se zalaganje za veću vojnu potrošnju činilo nezamislivim ranije u njegovoj političkoj karijeri.

"Da mi je neko prije 27 godina, kada sam počinjao u parlamentu, rekao da ću jednom braniti više vojnih troškova, rekao bih: 'Ti si lud'", rekao je. "Ali morate objasniti ljudima zašto je to korisno."

On je rekao da vlade imaju odgovornost da objasne zašto su sada neophodne jače odbrambene sposobnosti, tvrdeći da je odvraćanje najbolji način za očuvanje mira.

Bettel je napomenuo da je Luksemburg u protekloj deceniji povećao svoju potrošnju na odbranu za više od 350 posto, ali je naglasio da bi dodatna ulaganja trebala biti praćena jačom evropskom proizvodnjom odbrane.

"Važno je ulagati i vidjeti kako možemo imati i zajedničku evropsku industriju u odbrani."

- "Poziv za buđenje" -

O transatlantskim odnosima, Bettel je rekao da su komentari američkog predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika JD Vancea poslužili kao "poziv na buđenje" za Evropu.

"Bio je to poziv za buđenje od Trumpa, ali i od potpredsjednika Vancea iz Minhena", rekao je. "Postali smo nezavisniji kroz ovaj poziv za buđenje."

Međutim, rekao je Bettel, održavanje bliskih veza sa Washingtonom ostaje u interesu obje strane, napominjući da evropski saveznici i dalje kupuju značajne količine američke odbrambene opreme.

- "Odgovornost pomoći Ukrajini" -

Osvrćući se na Ukrajinu, Bettel je rekao da je jedinstvo među saveznicima i dalje neophodno uprkos različitim nacionalnim pristupima vojnoj podršci.

"Nisu oni započeli rat. Komšija je odlučio da započne rat", rekao je on.

Podsjećajući na oslobođenje Luksemburga tokom Drugog svjetskog rata, Bettel je rekao da su savezničke snage iz Kanade, Velike Britanije i SAD-a pritekle u pomoć njegovoj zemlji iako nisu njeni susjedi.

Samo zato što nismo susjedi Ukrajine ne znači da nemamo odgovornost prema njima, rekao je on.

"Danas su to oni. Sutra može biti neko drugi."

Na pitanje šta je učinilo samit u Ankari uspješnim, Betel je ukazao na sposobnost NATO-a da ostane ujedinjen.

Bettel je također izrazio zabrinutost zbog dugoročne štete po odnose s Rusijom, rekavši da će obnova povjerenja nakon rata biti teška.

- Turska, SAD imaju važnu ulogu -

Dok je rekao da je Luksemburg premali da bi diktirao rješenja, Bettel je tvrdio da zemlje poput Turske i SAD-a imaju posebno važnu ulogu u budućoj diplomatiji.

"Vjerujem da su Turska i Amerika jedine koje zaista mogu nešto učiniti", rekao je.

Bettel je pohvalio gostoprimstvo Turske tokom samita, opisujući i zvanične razgovore i susrete sa lokalnim stanovništvom kao vrhunce svoje posjete.

“Stvarno volim ovo gostoprimstvo”, rekao je on, prisjećajući se kako su ga ljudi u Ankari pozvali na čaj tokom šetnje turskom prijestolnicom.

Upitan o njegovoj omiljenoj turskoj hrani, Bettel se nasmiješio i odgovorio: "Pravo na desert."