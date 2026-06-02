Khalilur Rahman stupit će na dužnost u septembru i obavljat će funkciju godinu dana

Ministar vanjskih poslova Bangladeša izabran za predsjednika 81. Generalne skupštine UN-a Khalilur Rahman stupit će na dužnost u septembru i obavljat će funkciju godinu dana

Khalilur Rahman, ministar vanjskih poslova Bangladeša, u utorak je izabran za predsjednika 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje bi trebalo početi ovog septembra, javlja Anadolu.

Od 190 glasačkih listića, Rahman je dobio 99 glasova, dok je njegov rival iz grčko-kiparske administracije zaostajao sa 91.

Bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, sadašnja predsjednica Generalne skupštine, čestitala je Rahmanu na izboru.

Obećavajući da će sarađivati ​​dok Rahman ne preuzme dužnost, rekla je: "Uloga predsjednika Generalne skupštine više nije samo proceduralna, čitanje bilješki, jer se čak i u samim proceduralnim pravilima ona osporavaju, kao što smo mnogo puta ranije iskusili."

Rekavši da 81. sjednica neće postati "ništa lakša u naredna tri mjeseca", Baerbock je naglasio da je Rahman "više nego spreman" za tu poziciju, dodajući da će vam "vaša decenija diplomatskog i multilateralnog iskustva dobro poslužiti tokom onoga što obećava da će biti posebno značajna 81. sjednica u vašem radu na izgradnji efikasnijeg, responzivnijeg i pouzdanijeg multilateralnog sistema".

U obraćanju, Rahman je ukazao na izazove s kojima se suočava UN, rekavši da se "iskušava na više frontova, pošasti sukoba i rata, od kojih je naša organizacija imala za cilj spasiti naše buduće generacije, nastavljaju nanositi neizrecive patnje".

"Ovi izazovi imaju tendenciju da potkopavaju javno povjerenje i uvjerenje u sposobnost naše organizacije da ispuni svoja obećanja, i to je izazov s kojim ću se suočiti zajedno sa svima vama", rekao je.

Obećao je da će zauzeti "holistički pristup održavanju mira i izgradnji mira koji daje prioritet prevenciji i političkom rješenju, jača izgradnju mira i štiti civile".

"Podržat ću dijalog kako bi čak i mirovne misije bile prikladnije za svoju svrhu i zalagat ću se za veću zastupljenost žena u mirovnim misijama", rekao je, dodatno obećavajući da će "voditi računa o postizanju rodne ravnopravnosti i punog i smislenog učešća žena i djevojčica u svim sferama života".