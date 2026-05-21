Ministar vanjskih poslova: Aktivisti španske flote za Gazu bit će deportovani preko Turske

İlayda Çakırtekin
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares izjavio je u četvrtak da će njihovi građani iz flote pomoći za Gazu biti deportovani tokom dana preko Turske, javlja Anadolu.
"Španski konzul u Izraelu nas je upravo obavijestio da se oni, navodno, već prebacuju na aerodrom, aerodrom Ramon, zajedno s ostalim aktivistima, kako bi bili deportovani, kako sve ukazuje, preko Turske", rekao je Albares za "La Hora de La 1".
Međutim, napomenuo je da to još nije službeno potvrđeno i dodao: "To je ono o čemu se već razgovara među konzulima i što se primjećuje na terenu."
Humanitarna flota Global Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju.
Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju probijanja ilegalne izraelske blokade nametnute Pojasu Gaze od 2007. godine.