Ministar odbrane: Poljska će do 2030. godine imati najjaču vojsku u Evropi Ovo je naš strateški cilj, kojem posvećujemo sve naše moguće akcije, kazao je Wladyslaw Kosiniak-Kamysz

Poljski ministar odbrane obećao je u srijedu da će zemlja do 2030. godine imati najjaču i najveću vojsku u Evropi, objavili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

"Do 2030. godine Poljska će imati najjaču i najveću vojsku u Evropi i najbolje organizovanu i opremljenu", rekao je Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, koji je ujedno i zamjenik premijera, u uvodnom govoru na konferenciji o sigurnosti i odbrani Defence24 Days u glavnom gradu Varšavi.

"Ovo je naš strateški cilj, kojem posvećujemo sve naše moguće akcije", dodao je.

Planirana transformacija uključuje proširenje oružanih snaga na pola miliona osoblja, uključujući 300.000 profesionalnih vojnika i 200.000 rezervista visoke spremnosti.

Rekao je da odbrambena strategija zemlje počiva na tri stuba: snažno društvo, jaka vojska i jaki savezi, dodajući da nacionalna sigurnost zavisi od učešća svih građana.

"Nema sigurne Poljske bez ljudi koji su u nju uključeni", rekao je, dodajući da bi učešće civila bilo neophodno u slučaju bilo kakvog potencijalnog napada.

Kosiniak-Kamysz je pripreme za potencijalne prijetnje opisao kao dio onoga što je nazvao "totalnom odbranom", koja uključuje i vojne i civilne strukture.

Rekao je da Poljska prolazi kroz "najveća ulaganja u svojoj historiji" u odbranu, s ciljem izgradnje jake, dobro organizovane i upravljane vojske.

Pozvao je na povećanje proizvodnih kapaciteta u odbrambenoj industriji, rekavši da bi trebala raditi "24 sata dnevno, sedam dana u sedmici" kako bi ispunila ciljeve za 2030. godinu.

Kosiniak-Kamysz je rekao da poljska odbrambena strategija također uključuje jačanje domaće proizvodnje oružja i smanjenje ovisnosti o vanjskim dobavljačima, uključujući napore za premještanje određenih proizvodnih kapaciteta u Evropu.

Dodao je da je EU sve više angažovana u sigurnosnim pitanjima, nazivajući odbrambene izdatke investicijom u evropsku nezavisnost.

"Evropa ponovo može biti svjetionik za druge kontinente, ali se mora probuditi, shvatiti prijetnju i brzo reagovati", rekao je.