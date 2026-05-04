Ministar odbrane: Njemačka još nije dobila detalje o povlačenju američkih trupa Evropa ima ideje, ali još nema rješenje nakon što je SAD stavio na čekanje plan raspoređivanja Tomahawk projektila, rekao je njemački ministar Pistorius

Najava Sjedinjenih Američkih Država da će povući 5.000 vojnika iz Njemačka nije bila iznenađenje, ali Berlin još nije dobio detalje, izjavio je u ponedjeljak ministar odbrane Boris Pistorius.

„Sada bi trebalo da se radi o 5.000 vojnika — ali još nemamo zvaničnu potvrdu kada, kako i u kojem obimu će se to desiti“, rekao je Pistorius novinarima tokom posjete vojnoj bazi u Munsteru.

Ministar je ocijenio da odluka „nije posebno iznenađujuća“, podsjećajući da je ranije upozoravao kako će se SAD sve više fokusirati na indo-pacifički region i smanjivati prisustvo u Evropi, te da su saveznici u okviru NATO trebali biti spremni na takav scenarij.

Pistorius je reagirao na odluku predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih trupa, kao i na izvještaje da je američka administracija stavila na čekanje plan raspoređivanja dalekometnih projektila Tomahawk u Njemačkoj, koji su trebali služiti kao sredstvo odvraćanja prema Rusiji.

Podsjetio je da je raspoređivanje tih projektila dogovoreno prije dvije godine između tadašnjeg kancelara Olafa Scholza i bivšeg američkog predsjednika Joe Bidena, kao privremena mjera dok Evropa ne razvije vlastite kapacitete.

„Činjenica da se to možda neće desiti kako smo ranije pretpostavljali ponovo otvara taj sigurnosni jaz. Moramo vidjeti kako ga nadoknaditi“, rekao je Pistorius, dodajući da postoje određene ideje, ali da rješenje još nije pronađeno.

Napetosti između njemačke vlade i administracije Donalda Trumpa dodatno su porasle nakon što je kancelar Friedrich Merz kritikovao SAD zbog nedostatka „izlazne strategije“ u ratu s Iranom i ocijenio da su Amerikanci „poniženi“ tokom pregovora.

Trump je na to odgovorio putem društvenih mreža, poručivši da Merz „ne zna o čemu govori“, dok je Pentagon potom najavio povlačenje 5.000 vojnika iz Njemačke, uz mogućnost dodatnog smanjenja.

Američki mediji također su izvijestili da administracija planira odustati od ranijeg plana o raspoređivanju bataljona s dalekometnim Tomahawk projektilima u Njemačkoj.