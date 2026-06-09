Ministar odbrane: Bugarska više neće slati oružje Ukrajini

Zlatan Kapic
09. juni 2026.•Ažuriranje: 09. juni 2026.
Bugarska neće slati dodatno oružje Ukrajini, izjavio je u utorak ministar odbrane Dimitar Stojanov, ocijenivši da se rat ne može riješiti vojnim putem.
„Rat u Ukrajini neće biti riješen na bojnom polju“, rekao je Stojanov na konferenciji za novinare, prenose bugarski mediji.
On je naveo da se radi o pozicionom ratu u kojem daljnje naoružavanje donosi samo gubitke ljudskih života.
„Vrijeme je da se sjedne za pregovarački sto i traži pravedan mir, o kojem trebaju odlučiti strane u sukobu“, dodao je.
Stojanov je istakao da Ukrajini „treba više ljudi, a ne više oružja“, naglašavajući da Bugarska ne planira nove isporuke vojne opreme.
Govoreći o ulozi Evropske unije, kazao je da je ona važna, ali da je teško da bude neutralni posrednik s obzirom na dosadašnju podršku Ukrajini.
Stojanov je dio vlade premijera Rumena Radeva, koji je ranije također zagovarao diplomatsko rješenje sukoba.
Radev je u maju poručio da je „krajnje vrijeme za diplomatiju“, upozorivši da dugotrajan rat iscrpljuje sve strane uključene u sukob.
Podaci iz međunarodnih izvještaja pokazuju da je Bugarska od početka rata 2022. godine izvozila određene količine naoružanja Ukrajini.