Vrijeme je da se sjedne za pregovarački sto i traži pravedan mir, o kojem trebaju odlučiti strane u sukobu, rekao je Dimitar Stojanov

Ministar odbrane: Bugarska više neće slati oružje Ukrajini Vrijeme je da se sjedne za pregovarački sto i traži pravedan mir, o kojem trebaju odlučiti strane u sukobu, rekao je Dimitar Stojanov

Bugarska neće slati dodatno oružje Ukrajini, izjavio je u utorak ministar odbrane Dimitar Stojanov, ocijenivši da se rat ne može riješiti vojnim putem.

„Rat u Ukrajini neće biti riješen na bojnom polju“, rekao je Stojanov na konferenciji za novinare, prenose bugarski mediji.

On je naveo da se radi o pozicionom ratu u kojem daljnje naoružavanje donosi samo gubitke ljudskih života.

„Vrijeme je da se sjedne za pregovarački sto i traži pravedan mir, o kojem trebaju odlučiti strane u sukobu“, dodao je.

Stojanov je istakao da Ukrajini „treba više ljudi, a ne više oružja“, naglašavajući da Bugarska ne planira nove isporuke vojne opreme.

Govoreći o ulozi Evropske unije, kazao je da je ona važna, ali da je teško da bude neutralni posrednik s obzirom na dosadašnju podršku Ukrajini.

Stojanov je dio vlade premijera Rumena Radeva, koji je ranije također zagovarao diplomatsko rješenje sukoba.

Radev je u maju poručio da je „krajnje vrijeme za diplomatiju“, upozorivši da dugotrajan rat iscrpljuje sve strane uključene u sukob.

Podaci iz međunarodnih izvještaja pokazuju da je Bugarska od početka rata 2022. godine izvozila određene količine naoružanja Ukrajini.