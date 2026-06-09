Ministar odbrane: Bugarska neće isporučivati ​​dodatno oružje Ukrajini

Burak Bir
09. juni 2026.•Ažuriranje: 09. juni 2026.
Bugarski ministar odbrane izjavio je u utorak da Sofija nema planove da isporuči dodatno oružje Kijevu, prema bugarskom mediju "Novinite", prenosi Anadolu.
"Vrijeme je da sjednemo za pregovarački sto i tražimo pravedan mir prihvatljiv za obje strane", navodi se, pozivajući se na Dimitra Stojanova.
Za Stojanova, rat između Rusije i Ukrajine ne može se riješiti samo vojnim sredstvima.
Rekao je da su borbe postale pozicijski rat koji i dalje košta života bez ikakvih konkretnih rezultata.
Ističući važnost uloge Evropske unije u bilo kakvom budućem rješavanju rata, dodao je da je najhitnija potreba Ukrajine ljudstvo, a ne vojna oprema.