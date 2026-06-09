Najhitnija potreba Ukrajine je ljudstvo, a ne vojna oprema, kazao je Dimitar Stojanov

Ministar odbrane: Bugarska neće isporučivati ​​dodatno oružje Ukrajini Najhitnija potreba Ukrajine je ljudstvo, a ne vojna oprema, kazao je Dimitar Stojanov

Bugarski ministar odbrane izjavio je u utorak da Sofija nema planove da isporuči dodatno oružje Kijevu, prema bugarskom mediju "Novinite", prenosi Anadolu.

"Vrijeme je da sjednemo za pregovarački sto i tražimo pravedan mir prihvatljiv za obje strane", navodi se, pozivajući se na Dimitra Stojanova.

Za Stojanova, rat između Rusije i Ukrajine ne može se riješiti samo vojnim sredstvima.

Rekao je da su borbe postale pozicijski rat koji i dalje košta života bez ikakvih konkretnih rezultata.

Ističući važnost uloge Evropske unije u bilo kakvom budućem rješavanju rata, dodao je da je najhitnija potreba Ukrajine ljudstvo, a ne vojna oprema.