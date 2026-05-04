Milatović u Jerevanu: Bez jakih institucija nema pobjede nad kriminalom Predsjednik Crne Gore poručio da je međunarodna saradnja ključna u borbi protiv narkokartela, uz jačanje institucija, kontrolu luka i usvajanje anti-mafija zakona

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je u Jerevanu da borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva snažne institucije i koordinisano djelovanje država, ističući da kriminalne mreže ne poznaju granice te da samo zajednički i odlučan pristup može donijeti rezultate, javlja Anadolu.

Milatović je učestvovao na drugom sastanku Evropske koalicije protiv droga, održanom u okviru Samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, na poziv predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i premijerke Italije Giorgije Meloni.

Crna Gora se ovoj inicijativi pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske sigurnosti.

Govoreći o izazovima u borbi protiv organizovanog kriminala, Milatović zahvalio je Francuskoj na podršci i saradnji u jačanju kapaciteta za borbu protiv organizovanog kriminala, uključujući sky prepiske koje su doprinijele razotkrivanju kriminalnih mreža.

Ukazao je da su u prethodnom periodu pojedinci unutar sistema u Crnoj Gori bili dio struktura koje su trebali da suzbijaju, naglašavajući da je jačanje integriteta institucija ključni preduslov za efikasnu borbu protiv kriminala.

Milatović je izrazio zahvalnost Italiji na kontinuiranoj podršci u unapređenju zakonodavnog okvira, posebno u dijelu pripreme antimafija zakona usmjerenog na efikasno targetiranje finansijskih tokova i imovine stečene kriminalnim aktivnostima.

Naglasio je da je Crnoj Gori hitno potreban antimafija zakon koji će omogućiti efikasniju provjeru porijekla imovine i oduzimanje nezakonito stečenih sredstava, ističući da se značajan dio takve imovine nalazi van zemlje, što dodatno nameće potrebu za snažnijom međunarodnom saradnjom.

Tokom sastanka, razgovarano je o ključnim izazovima u borbi protiv transnacionalnog kriminala, uključujući sigurnost luka, finansijske istrage i rastuću prijetnju sintetičkih droga, uz naglasak na potrebu snažnije koordinacije i razmjene informacija među državama.

Poseban fokus bio je na sigurnosti luka, kao jednoj od ključnih tačaka u lancu krijumčarenja narkotika, pri čemu je istaknuta potreba dodatnog jačanja kontrole, modernizacije nadzornih sistema i snažnije međunarodne saradnje kako bi se spriječila zloupotreba lučke infrastrukture od strane organizovanih kriminalnih grupa.

"Organizovani kriminal ne poznaje granice, zato ni naš odgovor ne može biti ograničen na pojedinačne države. Samo zajedničkim i odlučnim djelovanjem možemo biti efikasni", poručio je Milatović.

Dodao je da će Crna Gora nastaviti da jača institucije, unapređuje zakonodavni okvir i doprinosi zajedničkim evropskim naporima, kao pouzdan partner u borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti bezbjednosti građana.