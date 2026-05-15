Milatović u Estoniji: Parlamentarna saradnja važan oslonac evropskog puta Crne Gore Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u petak, u okviru zvanične posjete Republici Estoniji, sa predsjednikom Parlamenta Republike Estonije Laurijem Husarom

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u petak, u okviru zvanične posjete Republici Estoniji, sa predsjednikom Parlamenta Republike Estonije Laurijem Husarom, javlja Anadolu.



Tokom sastanka istaknuta je važnost snaženja parlamentarne saradnje između Crne Gore i Estonije, kao važnog segmenta ukupnih bilateralnih odnosa i dodatnog podsticaja evropskoj integraciji Crne Gore.



Sagovornici su ocijenili da intenzivnija saradnja između parlamenata doprinosi razmjeni iskustava u sprovođenju reformi, jačanju demokratskih institucija i usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. U tom kontekstu, naglašena je potreba snažnije komunikacije između parlamentarnih odbora, grupa prijateljstava i stručnih službi dva parlamenta.



Poseban akcenat stavljen je na prenos estonskih iskustava u procesu evropskih integracija, digitalizacije institucija i unapređenja efikasnosti javne uprave, uz ocjenu da takva iskustva mogu biti dragocjena podrška Crnoj Gori u nastavku reformskog puta.



Husar je izrazio podršku evropskim aspiracijama Crne Gore i pohvalio ostvareni napredak u reformama, ističući značaj kontinuiranog političkog dijaloga i snažne institucionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije. Takođe je naglasio da će estonski parlament pružiti punu podršku uspješnom okončanju pristupnog procesa, uključujući i ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore sa Evropskom unijom.



Ocijenjeno je da današnji sastanak predstavlja važan doprinos jačanju parlamentarnog dijaloga i ukupnih prijateljskih odnosa Crne Gore i Estonije, uz zajedničku opredijeljenost za njihovo dalje produbljivanje.