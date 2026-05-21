Milatović: Nezavisnost Crne Gore pretvoriti u bolji život, slobodu u pravdu Crna Gora ima ambiciju da postane članica Evropske unije kao uređena, solidarna i ekonomski snažna država, poručio je predsjednik

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti da je zadatak države da nezavisnost pretvori u kvalitetniji život građana, slobodu u pravdu, a evropsku perspektivu u konkretne rezultate.

U čestitki građanima, Milatović je istakao da je vrijeme da društvo pokaže političku i institucionalnu zrelost, naglašavajući potrebu da zakoni važe jednako za sve – bez obzira na grad, status ili funkciju.

„Dvadeset godina od obnove nezavisnosti dovoljno smo odrasli da položimo ispit zrelosti: da zakoni važe jednako u Podgorici, Pljevljima, Nikšiću, Rožajama, Ulcinju i na Cetinju, kao i za sve građane, bez izuzetka“, naveo je.

Dodao je da država mora osigurati kvalitetno obrazovanje, efikasan zdravstveni sistem i jednake šanse za mlade, kako bi se spriječio njihov odlazak iz zemlje, te istakao da pošten rad mora imati prednost nad političkim i ličnim vezama.

Milatović je podsjetio da su mu građani prije tri godine povjerili mandat da čuva Ustav i jača nezavisne institucije, naglasivši da će nastaviti vraćati zakone koji su, kako je rekao, protivni Ustavu i interesima države i građana.

„Nastaviću da vraćam zakone koji krše Ustav i koji su protiv interesa građana, jer je odgovornost ključna kada institucije pokušavaju da se sakriju iza političke trgovine“, poručio je.

Govoreći o evropskoj perspektivi, najavio je dolazak evropskih lidera u Tivat, ističući da Crna Gora ima ambiciju da postane članica Evropske unije kao uređena, solidarna i ekonomski snažna država.

On je naglasio da takva država podrazumijeva funkcionalno pravosuđe, kvalitetno obrazovanje, dostupno zdravstvo i institucije u službi građana.

„Crna Gora je naša zajednička kuća, koja se čuva radom, redom i odgovornošću. Srećan Dan nezavisnosti. Da nam je vječna Crna Gora“, zaključio je Milatović.

Crna Gora je obnovila nezavisnost na referendumu održanom 21. maja 2006. godine, kada se većina građana izjasnila za izlazak iz državne zajednice sa Srbijom.