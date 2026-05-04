Komentarišući uplovljavanje broda USS Oscar Austin u dubrovački akvatorij, Milanović je rekao da bez odluke Sabora ne bi dozvolio ulazak stranih vojnih snaga, posebno onih koje dolaze iz aktivnih ratnih operacija

Milanović kritikovao dolazak američkog razarača: Bez odluke Sabora ne bih puštao strane ratne brodove u Hrvatsku Komentarišući uplovljavanje broda USS Oscar Austin u dubrovački akvatorij, Milanović je rekao da bez odluke Sabora ne bi dozvolio ulazak stranih vojnih snaga, posebno onih koje dolaze iz aktivnih ratnih operacija

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da ulazak stranih ratnih brodova u zemlju mora imati jasno ustavno uporište i odobrenje Hrvatskog sabora, kritikujući dolazak američkog razarača u Dubrovnik.

Komentarišući uplovljavanje broda USS Oscar Austin u dubrovački akvatorij, Milanović je rekao da bez odluke Sabora ne bi dozvolio ulazak stranih vojnih snaga, posebno onih koje dolaze iz aktivnih ratnih operacija.

“Bez odluke Hrvatskog sabora ne bih puštao u Hrvatsku strane ratne brodove, posebno ne one koji dolaze iz područja operacija i aktivnih vojnih djelovanja”, rekao je Milanović.

On je ocijenio da se radi o potezu koji otvara pitanja nadležnosti, sigurnosti i državnih interesa, navodeći da ulazak stranih vojnih snaga, prema Ustavu, zahtijeva odobrenje Sabora uz prethodnu saglasnost predsjednika, i to na prijedlog vlade.

Milanović je upozorio da operacije iz kojih dolazi američki brod nisu odobrene od strane Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, te da Hrvatska s tim operacijama nema direktne veze.

Govoreći na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u Orahovici povodom Dana grada, predsjednik Hrvatske je naveo da se ovakvim odlukama zaobilazi ustavni poredak i zajednička odgovornost najviših državnih institucija.

Dodao je da bi Hrvatski sabor trebao aktivnije štititi svoje nadležnosti, ističući da ulazak stranih vojnika u teritorijalne vode države predstavlja ozbiljno pitanje koje zahtijeva institucionalni nadzor i jasno definisane procedure.

Američki razarač USS Oscar Austin uplovio je u ponedjeljak dubrovački akvatorij. USS Gerald R. Ford, najnoviji i najveći nosač aviona američke mornarice početkom aprila je također u Hrvatskoj boravio radi popravke.

