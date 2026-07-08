Predsjednik Hrvatske poručio da Zagreb neće biti dio “Koalicije voljnih“, upozorio na naoružavanje Srbije i istaknuo da se odluke u međunarodnoj politici moraju donositi na temelju interesa države

Milanović iz Ankare: Hrvatska mora biti lojalna NATO-u, ali štititi vlastite interese Predsjednik Hrvatske poručio da Zagreb neće biti dio “Koalicije voljnih“, upozorio na naoružavanje Srbije i istaknuo da se odluke u međunarodnoj politici moraju donositi na temelju interesa države

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u srijedu nakon samita NATO-a u Ankari da Hrvatska ostaje lojalna saveznicima, ali da istovremeno mora voditi računa o vlastitim interesima i poziciji u međunarodnim odnosima.

Milanović je ocijenio da je samit NATO-a pokazao napredak prvenstveno u smislu jačanja retorike koja je, kako je rekao, vrlo ratoborna i neodmjerena, ali koja ne vodi rješenju.

Govoreći o ratu u Ukrajini, hrvatski predsjednik rekao je da nije jednostavno u tom sukobu ne zauzeti stranu, ali je istaknuo da se mora gledati šira slika.

“Nije lako u ovom sukobu ne zauzimati stranu. Moraš biti na strani onoga tko je napadnut, tko je slabiji, tko ne bi opstao ni sedmicu dana bez zapadne pomoći. Preko ukrajinskih leđa sve se to slama“, rekao je Milanović.

Dodao je da je, prema njegovom mišljenju, američki predsjednik Donald Trump na samitu bio najiskreniji jer, kako je kazao, zastupa američke interese kao “trgovac oružjem“.

“On s poštovanjem govori o Putinu, o Xiju, kao i oni o njemu, dakle tu postoji uzajamno poštovanje. A ovi drugi lideri govore jednom drugom retorikom“, rekao je Milanović.

Hrvatska neće u “Koaliciju voljnih“

Milanović je naglasio da je hrvatska pozicija jasna, biti korektan i lojalan član NATO-a, ali ne ulaziti u aktivnosti koje nisu u interesu Hrvatske.

“Biti lojalan i fer prema članicama NATO-a, ne raditi im ništa iza leđa, što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese“, rekao je.

Dodao je da Hrvatska neće biti dio “Koalicije voljnih“, inicijative koju su spominjali britanski premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

“Ta ideja o zapadnom prisustvu u Ukrajini nakon nekog mirovnog sporazuma koji će doći vrlo je opasna, nerazrađena i nesigurna“, rekao je Milanović.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je kroz historiju često plaćala tuđe račune, ali sada treba iskoristiti svoju geopolitičku poziciju.

“Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti ondje gdje nas ne treba biti“, poručio je.

Upozorenje zbog naoružavanja Srbije

Milanović je upozorio i na vojno jačanje Srbije, navodeći da će Hrvatska morati reagirati na nove sigurnosne okolnosti.

“Srbija se ponaša čudno, nadam se da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima jer mora nemaju“, rekao je.

Dodao je da se mora postaviti pitanje zašto Srbija nabavlja određene sisteme naoružanja, koja je procjena prijetnje i kako ih planira koristiti.

Milanović je posebno spomenuo izraelske dalekometne rakete koje Srbija posjeduje, ističući da su Izraelci strateški partneri Hrvatske.

“O tome NATO mora nešto znati i moja je dužnost da to ovdje otvorim“, rekao je.

Ukrajina treba realan pogled na stanje

Govoreći o ratu u Ukrajini, Milanović je rekao da je ukrajinska vojska hrabra i da je stekla značajne sposobnosti, ali je upozorio da se situacija na bojištu ne smije prikazivati nerealno.

“Ukrajini ne pomaže retorika da joj dobro ide“, rekao je.

Prema njegovim riječima, rat će u jednom trenutku morati završiti pregovorima.

“To će u jednom trenutku morati stati, morat će se podvući crta. Nadam se da će Ukrajina izdržati“, kazao je Milanović.

Odbacio je tvrdnje da Rusija mjesečno gubi desetine hiljada vojnika, navodeći da takve procjene ne odgovaraju stvarnom stanju.

Govoreći o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Milanović je rekao da on nije ničiji saveznik ni ljubimac, ali je upozorio da bi njegov nasljednik mogao biti još nepredvidljiviji.

“Tko će doći poslije njega? Majka Tereza na čelu Rusije ili neki razdragani gospodin sa šeširom? Doći će netko još gori“, rekao je.

Bez SAD-a NATO nema smisla

Milanović je komentirao i rasprave o povećanju izdvajanja za odbranu, rekavši da sama visina izdvajanja nije dovoljna ako ne donosi stvarne sposobnosti.

“Sada sam prvi put čuo da pet posto ili dva posto ne znači ništa. Jedino bitno su sposobnosti koje se novcem kupuje“, rekao je.

Govoreći o nabavci transportnog aviona za Hrvatsku vojsku, kazao je da načelno podržava tu namjeru, ali da odluke moraju biti dobro promišljene.

Istaknuo je da je hrvatska geopolitička pozicija trenutno povoljna.

“U nekretninama i u geopolitici položaj je sve i sigurno je bolja nego estonska ili litavska“, rekao je Milanović.

Dodao je da je njegov zadatak kao predsjednika države izvući maksimalnu korist za hrvatski narod, a ne samo ponavljati stavove koji bi se svidjeli evropskim institucijama.

“Politika uključuje i razmišljanje i dileme“, rekao je.

Milanović je odbacio tvrdnje da je Hrvatska izolirana, poručivši da se državna politika ne smije voditi prema tome ko će je bolje prihvatiti u međunarodnim krugovima.

“Tako se ne gradi i ne čuva država“, zaključio je predsjednik Hrvatske.