Autor: Alexander Seale, francuski novinar

Historijska isprepletenost Francuske s Levantom naslijeđe je podjela, kolonijalna sjena koja je dugo koristila sektaške podjele kao oružje za projiciranje utjecaja. Nakon kraja Osmanskog carstva, politika francuskog mandata podsticala je stvaranje posebnih milicija kao instrumenata kontrole. Ove podjele ostavile su duboke, gnojne rane koje su opstale dugo nakon nezavisnosti, na kraju postajući arhitektonska osnova sigurnosne države koju su izgradili Assadi i podstičući hroničnu, razornu nestabilnost koja je decenijama proganjala regiju.

- Posao obnove

Posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Damasku 6. i 7. jula – prva posjeta jednog šefa države Evropske unije od pada režima Bashara al-Assada u decembru 2024. godine – predstavlja pokušaj udaljavanja od ove historije. Tokom svojih sastanaka u Predsjedničkoj palači, Macron je nastojao primijeniti model pragmatičnog realizma s administracijom sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharae. Macrona je pratila visokorangirana ekonomska delegacija, uključujući istaknute lidere poput Rodolphea Saadea, izvršnog direktora brodarskog konglomerata CMA CGM, i Patricka Pouyannea, izvršnog direktora kompanije TotalEnergies, koji su učestvovali na okruglom stolu sa sirijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o mogućnostima ulaganja.

Posjeta je završena pokretanjem ekonomskog partnerstva usmjerenog na obnovu. Ključni rezultati uključuju strateško partnerstvo u pomorskoj i zračnoj logistici s kompanijom CMA CGM – posebno u vezi s izgradnjom kapaciteta za aerodrom u Damasku – i razgovore kompanije TotalEnergies o potencijalnim ugovorima za istraživanje na moru. Nadalje, uspostavljeni su okviri za tehničku pomoć Centralnoj banci Sirije i protokoli za razvoj infrastrukture u Homsu. Osim toga, potpisan je memorandum o razumijevanju za razvoj univerzitetskih bolnica, a obje strane najavile su ponovno imenovanje ambasadora, što predstavlja znak velike obnove diplomatskih odnosa. Kada je riječ o avijaciji, Sharaa je javno iznio ambiciju da modernizira nacionalnog avioprijevoznika i pozvao međunarodne proizvođače da učestvuju u dugoročnom razvoju ovog sektora.

Posjeta je održana u pozadini sigurnosnih izazova, s obzirom na to da su 7. jula prijavljene dvije eksplozije u blizini hotela Four Seasons – gdje je delegacija odsjedala. U eksplozijama je povrijeđeno najmanje 18 ljudi, što naglašava poteškoće s kojima se Sharaa suočava dok pokušava uspostaviti potpunu kontrolu i obnoviti državne funkcije nakon rušenja bivšeg režima. Uprkos ovim provokacijama, službeni stav ostao je jasan: Sirija se postepeno kreće prema novoj fazi međunarodnih partnerstava.

- Učvršćivanje države -

Sharaa sada ima složenu ulogu: graditelj države zadužen za prijelaz države iz statusa međunarodnog izopćenika u funkcionalnog regionalnog aktera. Njegova administracija konsolidirala je vlast, efektivno okončavši eru decentraliziranih milicija pod pokroviteljstvom stranih sila. Iako je Sharaa obnovio diplomatske odnose i zaštitio Siriju od regionalnog vojnog prelijevanja, država i dalje ostaje u osjetljivoj tranziciji.

Dok Levant prelazi iz perioda fragmentacije prema stabilnijem regionalnom poretku, postoji široko rasprostranjena potreba za profesionalnom, centraliziranom državnom sigurnošću. Stanovništvo iscrpljeno decenijama nasilja sve više odbacuje eru posredničkih sukoba Hladnog rata i nekontrolisanog širenja milicija u Siriji. U ovom okruženju, zemlje širom regije daju prioritet institucionalnoj stabilnosti i ekonomskoj obnovi, nastojeći se udaljiti od naoružanih nedržavnih aktera koji su historijski ometali nacionalni suverenitet.

Povratak sirijskih antikviteta tokom posjete služi kao simbol ovog ponovnog početka, odražavajući želju sirijske vlade da uredi svoje muzeje i obnovi svoje kulturno naslijeđe. Dok se francuska trobojnica vijorila zajedno sa sirijskom zastavom u Damasku, to je predstavljalo više od samog diplomatskog dostignuća; simboliziralo je nadu naroda koji, nakon što je svjedočio kraju starog svijeta, konačno gleda prema budućnosti u kojoj je njihova najveća ambicija jednostavno živjeti, raditi i postojati unutar stabilne države.

Da li će ovaj pragmatični zaokret uspjeti zavisi od toga može li Sharaa pretvoriti ove vanjske diplomatske dobitke – i pristiglo tehničko i finansijsko znanje – u istinsku unutrašnju uključenost i ekonomski oporavak. Za sada, izopćenik postaje partner, a Francuska testira trajnost ovog novog regionalnog poretka.

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