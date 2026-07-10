“Flamingo revolucija“ zaslužuje posebnu pažnju, ne samo zbog svog potencijalnog uticaja na albansku politiku već i zbog onoga što bi mogla otkriti o budućem pravcu evropskih integracija Albanije

MIŠLJENJE – Kako je “flamingo revolucija“ u Albaniji postala nacionalna politička kriza? “Flamingo revolucija“ zaslužuje posebnu pažnju, ne samo zbog svog potencijalnog uticaja na albansku politiku već i zbog onoga što bi mogla otkriti o budućem pravcu evropskih integracija Albanije

Autor: Marlind Laci

- Marlind Laci je stručnjak za međunarodne odnose.

Rijetko se dogodilo da jedan ekološki pokret tako jasno kristalizuje političke podjele čitave jedne zemlje. U Albaniji, “flamingo revoluciju“ ne bi trebalo razumjeti samo kao kampanju protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa. Ona se brzo razvila u odraz mnogo dublje krize koja se tiče načina na koji se zemljom upravlja.

Neposredni povod je sada dobro poznat. Građevinski radovi započeti u delti rijeke Vjosa i laguni Narta, dva od najstrože zaštićenih područja na albanskoj obali, izazvali su brzu reakciju ekoloških organizacija. Međutim, prekretnica se dogodila 30. maja 2026. godine, kada su se pojavili snimci na kojima se vidi kako privatno obezbjeđenje nasilno uklanja aktiviste dok buldožeri nastavljaju radove unutar zaštićenog područja. Kao što je često slučaj sa savremenim protestnim pokretima, nije sam događaj, već snaga njegovih slika, ono što je lokalni spor pretvorilo u nacionalno političko pitanje. Flamingosi, koji se dugo smatraju simbolom lagune, brzo su postali amblem pokreta “flamingo revolucije“, čiji je značaj daleko prevazišao granice ekoloških pitanja.

Korijeni krize su znatno stariji. Demonstranti zahtijevaju ukidanje četiri ključna zakonodavna akta: Zakona br. 55/2015 “o strateškim investicijama“, izmjena Zakona o zaštićenim područjima iz 2024. godine, programa “Paket za planine“ i izmjena Zakona o kulturnoj baštini. Prema njihovom mišljenju, ove reforme su stvorile pravni okvir koji je omogućio projekte poput onog u Zvernecu.

Ukupna investicija sastoji se od dva strateška razvoja turističkih projekata u južnoj Albaniji. Prvi predviđa izgradnju luksuznog turističkog kompleksa na obali Zverneca, unutar zaštićenog područja Vjosa–Narta. Drugi predlaže pretvaranje ostrva Sazan — nenaseljene bivše vojne baze u vlasništvu albanske države — u luksuzno turističko odmaralište. Premijer Edi Rama izjavio je da bi investicija u Zvernecu mogla dostići vrijednost od četiri milijarde eura, dok je vrijednost projekta Sazan procijenjena na približno 1,4 milijarde eura. Prema nekoliko izvještaja međunarodnih medija, razvoj Zvërneca mogao bi uključivati i marinu za jahte, objekte za rekreaciju i drugu turističku infrastrukturu, iako konačni tehnički planovi još nisu javno objavljeni. Projekat se javno povezuje s američkim investicionim fondom Affinity Partners, koji je osnovao Jared Kushner, dok su albanske vlasti saopštile da su investitori dvojica suvlasnika katarske kompanije Power International Holding W.L.L.

Vlada predstavlja projekat kao dio svoje šire strategije za promociju visokokvalitetnog turizma i privlačenje stranih investicija. Ipak, ova situacija postavlja osnovno pitanje: pod kojim uslovima država može uskladiti ekonomski razvoj, zaštitu javnih dobara i stvarno učešće građana u donošenju odluka? Upravo u ovoj tački “flamingo revolucija“ dobija nedvosmislenu političku dimenziju.

- Od ekologije do oligarhije

Demonstracije su se brzo proširile izvan protivljenja samom projektu u Zvernecu. Demonstranti su počeli osuđivati koncentraciju izvršne vlasti, optužbe za korupciju u vladi Rame, nedostatak transparentnosti u administrativnom odlučivanju, slabost mehanizama institucionalnog nadzora, kao i šire društvene probleme poput pogoršanja zdravstvenog sistema, rasta troškova života, kontinuiranog iseljavanja stanovništva iz Albanije i onoga što opisuju kao oligarhijski poredak koji je učvrstio svoj uticaj nad krhkom ekonomijom zemlje.

Drugim riječima, ekološki spor postao je sredstvo kroz koje se izrazilo nagomilano javno nezadovoljstvo zbog 36 godina političke tranzicije, zajedno sa rastućom zabrinutošću zbog onoga što demonstranti smatraju dubokom erozijom albanskog nacionalnog suvereniteta u odnosu na međunarodne saveze.

Posebna pažnja bila je usmjerena i na blizak odnos između premijera Rame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Demonstranti su taj odnos posmatrali kritički, smatrajući ga oblikom kolonijalnog uticaja koji dovodi u pitanje suverenitet Republike Albanije.

Za razliku od prethodnih talasa protesta u Albaniji, ovaj pokret se nije poistovjetio sa parlamentarnom opozicijom. Naprotiv, demonstranti su izrazili duboko nepovjerenje prema opoziciji i njenom lideru Saliju Berishi, smatrajući ga dijelom iste političke elite koja je dominirala i, prema njihovom mišljenju, nanijela štetu albanskom javnom životu tokom više od tri decenije. Iz perspektive učesnika "flamingo revolucije“, vladajuća stranka i opozicija funkcionišu u simbiotskom odnosu koji se mora osporiti ukoliko albanski politički sistem treba biti temeljno promijenjen.

- Odjeci u dijaspori

Albanija je tokom protekle tri decenije svjedočila nekoliko važnih političkih mobilizacija. Međutim, nijedna od njih nije proizašla iz ekološkog razloga niti je uspjela kombinovati ekološke, društvene i institucionalne zahtjeve na potpuno isti način. “Flamingo revolucija“ je takođe snažno odjeknula među albanskom dijasporom, koja ovu mobilizaciju vidi kao odgovor na ono što smatra smanjenjem suvereniteta zemlje, procesom koji je, prema ovom gledištu, započeo teritorijalnim smanjenjem albanskih zemalja 1913. godine. Albanska dijaspora često naglašava jednostavan, ali snažan argument: Albancima više nije ostalo zemlje koju bi mogli izgubiti.

Kriza se odvija u trenutku kada Albanija nastavlja pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Način na koji albanske vlasti upravljaju ovim pitanjem vjerovatno će se u Briselu posmatrati kao test posvećenosti zemlje evropskim standardima koji se odnose na vladavinu prava, administrativnu transparentnost, zaštitu životne sredine i javne konsultacije.

Učešće Jareda Kushnera prirodno je dalo ovoj kontroverzi međunarodnu dimenziju, koja se često prikazuje kao odraz tenzija između dijelova evropskog političkog establišmenta i porodice Trump. Ipak, bilo bi pretjerano tumačiti ovaj spor kao geopolitički sukob između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kushner djeluje kao privatni investitor, a ne kao predstavnik američke administracije. Shodno tome, centralno pitanje nije američko porijeklo investicije, već način na koji Albanija sprovodi obaveze koje je preuzela u okviru procesa evropskih integracija.

Da li će “flamingo revolucija“ na kraju označiti početak novog političkog ciklusa u Albaniji ostaje neizvjesno. Ono što se već čini očiglednim jeste da je ona suštinski promijenila prirodu javne debate. Ono što je počelo kao borba za zaštitu životne sredine razvilo se u nacionalnu raspravu o upravljanju, demokratskom legitimitetu i ulozi javnih institucija.

Zbog toga “flamingo revolucija“ zaslužuje posebnu pažnju, ne samo zbog svog potencijalnog uticaja na albansku politiku već i zbog onoga što bi mogla otkriti o budućem pravcu evropskih integracija Albanije.

*Stavovi izraženi u ovom članku pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju nužno uredničku politiku Agencije Anadolu.