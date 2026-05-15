Turska više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a; ona je jedan od konstitutivnih aktera sposobnih da utječu na vojni kapacitet saveza, pristup upravljanju krizama i strateški pravac u budućnosti

MIŠLJENJE - Budućnost NATO-a i uloga Turske kao domaćina Turska više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a; ona je jedan od konstitutivnih aktera sposobnih da utječu na vojni kapacitet saveza, pristup upravljanju krizama i strateški pravac u budućnosti

Autor: Meryem Ilayda Atlas - Autorica je akademska radnica.

Samit NATO-a 2026. godine održat će se u Ankari 7. i 8. jula. Sastanak dolazi u izuzetno kritičnom trenutku, u vrijeme kada savez prolazi kroz svoju najsveobuhvatniju stratešku transformaciju od Hladnog rata. Najistaknutije od ovih rasprava oblikuju se oko pitanja kao što su sve veća vidljivost krhke strukture evropske sigurnosne arhitekture dok rat između Rusije i Ukrajine traje, nedosljedan i prisilan stav Sjedinjenih Američkih Država prema NATO-u, što je postalo posebno očigledno u pitanju Grenlanda te procjene u vezi s jačanjem vojne autonomije Evrope.

Iako NATO u strukturnom smislu nije globalna organizacija, on kroz svoju sferu utjecaja podjednako oblikuje i igra odlučujuću ulogu u globalnim zbivanjima. Sigurnost opskrbe energijom, kritični pomorski prolazi, kao što se vidjelo u Hormuškom tjesnacu tokom posljednje iranske krize, kibernetička sigurnost i tehnološka konkurencija podržana vještačkom inteligencijom čine neophodnim redefinisanje klasičnih vojnih okvira, bez obzira na to gdje se ti procesi u svijetu odvijaju.

Gledano iz ove perspektive, Samit u Ankari bit će kritičan samit na kojem će se raspravljati kako o odgovorima NATO-a na trenutne krize, tako i o tome oko kakvog će se strateškog identiteta savez oblikovati u budućnosti.

Da li je domaćinstvo Turske samo simbolično

Činjenica da će se ovaj samit održati u Turskoj sprečava da se to, u smislu tajminga, smatra pukim pitanjem domaćinstva. Zbog rata između Rusije i Ukrajine i još uvijek trajućih tenzija u Iranu, Turska se unutar NATO-a ističe iz nekoliko razloga.

Prvo, sa svojim vojno-tehnološkim kapacitetom koji je značajno porastao posljednjih godina i s usponom turske namjenske industrije, Turska se sada svrstava među vojno najsposobnije zemlje unutar NATO-a.

Drugo, u scenariju u kojem bi se Sjedinjene Američke Države povukle iz NATO-a ili smanjile svoju podršku, turska vojska stoji kao važan sigurnosni partner za Evropsku uniju. Iako zemlje EU-a ovu stvarnost često žrtvuju interesima zemalja poput Grčke i Južnog Kipra, koje ničim ne doprinose NATO-u, novi oblici saradnje sve se više zagovaraju na nivou pojedinačnih država.

Treće, sposobnost strateškog raspoređivanja i kapacitet koji su turske oružane snage pokazale u zajedničkim operacijama služe kao potvrda prve dvije tačke. NATO-va vojna vježba "Steadfast Dart 2026" bila je jedan od primjera koji su turski vojni nivo učinili vidljivim. Sposobnost turskih oružanih snaga da u kratkom vremenskom periodu rasporede zajedničke snage na Baltičko more, da integrišu različite elemente snaga pod isti operativni kišobran i da izvršavaju misije u udaljenim geografskim područjima ukazuje na značajan kapacitet u smislu strateškog raspoređivanja.

Na kraju, u pogledu diplomatskih kontakata s kriznim regijama, Ankara također zauzima centralno mjesto u raspravama o budućnosti NATO-a. Odnosi Turske s Rusijom i Iranom, njen čvrst dijalog sa zaljevskom regijom i zemljama Bliskog istoka te njene posredničke aktivnosti u Africi pokazatelji su njenih diplomatskih sposobnosti. U tom smislu, činjenica da se NATO samit koji će se održati u Turskoj poklapa s takvom konjunkturom znači da je uloga Turske kao domaćina više nego simbolična, ona ima kvalitet konstitutivnog elementa.

Šta nam govori nova sigurnosna arhitektura

NATO je rođen 1949. godine kao organizacija za kolektivnu odbranu unutar tvrdih sigurnosnih parametara dvopolnog međunarodnog sistema. Osnivačka logika saveza bila je vojno i političko osiguranje euroatlantskog prostora od sovjetske prijetnje. Tokom Hladnog rata ova funkcija je u velikoj mjeri ispunjena. Međutim, raspad Sovjetskog Saveza primorao je NATO da redefiniše svoj razlog postojanja (raison d’être).

Tokom 1990-ih godina, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, iako veoma kasno, pitanja poput operacija podrške miru, upravljanja krizama i civilno-vojne koordinacije ušla su na dnevni red saveza. Nakon napada 11. septembra, iskustvo iz Afganistana pretvorilo je NATO-vo shvatanje misija "izvan područja" (out-of-area) u institucionalnu stvarnost. Na trenutnom stepenu, rasprava se kreće u sljedećem pravcu: NATO se sada mora fokusirati na to gdje će provoditi misije, kao i na to kako će upravljati raznovrsnim prijetnjama unutar političkih granica i na kojoj osnovi legitimiteta.

Trenutno sigurnosno okruženje ima složeniji karakter od izazova s kojima se NATO suočavao u prethodnim periodima. Vojni napadi i ekonomski pritisak, energetska sigurnost i pomorski transport, kibernetička sabotaža i društvena otpornost, dezinformacije i diplomatske krize više se ne mogu odvajati jedni od drugih. Lokalni sukob može utjecati na globalne cijene energije. Regionalni rat može poremetiti lance snabdijevanja. Manipulacije proizvedene u digitalnoj sferi mogu oslabiti političku otpornost savezničkih društava. Stoga će budućnost NATO-a biti određena sveobuhvatnom otpornošću, tehnološkom superiornošću, političkom kohezijom i kapacitetom strateške komunikacije, kao i povećanjem vojnog kapaciteta.

Rat između Rusije i Ukrajine je prekretnica u tom pogledu. Rat je pokazao koliko bi evropska sigurnosna arhitektura ostala krhka bez NATO kišobrana predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama. Evropske zemlje su smanjile svoju potrošnju za odbranu nakon Hladnog rata, produbile svoju energetsku ovisnost i zadržale nivoe svoje vojne spremnosti ograničenim, stoga su doživjele strateški šok pred povratkom Rusije korištenju tvrde moći. Ovaj šok je ojačao tendencije ponovnog naoružavanja, ubrzao napore za povećanje kapaciteta namjenske industrije i dao novi zamah raspravama o evropskoj strateškoj autonomiji.

Šta je glavna dilema Evrope

Uzimajući u obzir razvoje usmjerene na sigurnost u posljednjih pet godina, glavna dilema Evrope je u tome što, iako je volja za uspostavljanjem sigurnosne arhitekture potpuno nezavisne od Sjedinjenih Američkih Država porasla, vojni kapacitet da se taj cilj iznese u kratkom roku još uvijek nije formiran. Uprkos svojoj ekonomskoj veličini, Evropska unija ima ozbiljna ograničenja u oblastima kao što su strateško raspoređivanje, proizvodnja municije, protuzračna odbrana, projekcija pomorske moći te zajednička operativna komanda i kontrola.

Naglasak Sjedinjenih Američkih Država na podjeli tereta unutar NATO-a, i njihov diskurs koji s vremena na vrijeme otvara budućnost saveza za raspravu, čine ove strukturne nedostatke još vidljivijim. Stoga će evropska sigurnost u narednom periodu biti oblikovana kroz novi balans između obaveza SAD-a, napora Evrope u izgradnji kapaciteta i doprinosa vojno efikasnih saveznika poput Turske.

Dugo vremena se na Tursku unutar saveza gledalo kao na zemlju koja je definisana svojim geografskim položajem. I za EU i za NATO, Turska je opisivana kao nezamjenjiva zbog svog položaja koji se otvara prema Crnom moru, Bliskom istoku, Kavkazu i Istočnom Mediteranu. Ipak, danas se pozicija Turske za Evropsku uniju i savez ne može objasniti samo geopolitičkom stvarnošću.

Uprkos tome što je susjed kriznim regijama, Turska unutar NATO-a nije akter koji troši sigurnost, već onaj koji pruža sigurnost. Štaviše, godine prekograničnih operacija, pristupi usmjereni na sigurnost u Siriji i borba protiv terorizma povećali su terensko iskustvo Turske. Ovo iskustvo ne postoji u evropskim "odmorenim vojskama". Pored svega ovoga, napredak Turske u oblastima bespilotnih letjelica (dronova), pomorskih platformi, elektronskog ratovanja, kibernetičkih kapaciteta i komandno-kontrolnih sistema povećao je njenu efikasnost. Kako budućnost američkih obaveza prema evropskoj sigurnosti postaje sve više upitna, vojni kapacitet Turske postaje sve važnija varijabla u jednačini odbrane Evrope.

Može li NATO upravljati globalnim krizama

Još jedna rasprava koja će odrediti budućnost NATO-a tiče se tenzije između toga što je savez regionalna organizacija za kolektivnu odbranu i očekivanja da bi trebao upravljati globalnim krizama. Najjasniji oblik ove rasprave pojavio se u ratu između Izraela i SAD-a protiv Irana. Na kraju, iako se evropske zemlje nisu pridružile ovom ratu i jasno su stavile do znanja da ne žele biti uključene, sigurnost Hormuškog tjesnaca, oscilacije cijena energije i krhkost globalnih lanaca snabdijevanja proizveli su posljedice koje su direktno utjecale i na članice NATO-a.

S jedne strane, evropske zemlje žele zadržati distancu od ratova s otvorenim krajem nakon jednostranih vojnih poteza SAD-a. S druge strane, unutar NATO-a se sve više pojavljuje osjetljivija razlika između "savezničke solidarnosti" i "dijeljenja političke odgovornosti". Glavna briga ovdje nije toliko kapacitet NATO-a da upravlja krizama, već prije strah da bi se savez mogao pretvoriti u instrument američkog upravljanja krizama. U takvom slučaju, napori za stratešku autonomiju u Evropi će ojačati u narednim godinama, dok će politički legitimitet i zajednička percepcija prijetnje dobiti veći značaj u procesima donošenja odluka.

Kao rezultat toga, budućnost NATO-a bit će oblikovana kroz tri glavna balansa: do koje mjere će Sjedinjene Američke Države održati svoje vodstvo u savezu, kako će Evropa uskladiti svoju potragu za strateškom autonomijom sa svojim atlantskim vezama i do koje mjere će saveznici s rastućim vojnim kapacitetom, poput Turske, postati odlučujući u procesima donošenja odluka.

Turska je centralni akter u sva tri ova polja balansa. Upravo u tome leži stvarni značaj Samita u Ankari. Turska više nije samo zemlja koja štiti granice NATO-a, ona je jedan od konstitutivnih aktera sposobnih da utječu na vojni kapacitet saveza, pristup upravljanju krizama i budući strateški pravac. Samit NATO-a 2026. godine bit će historijska platforma koja omogućava da se ova stvarnost jasnije vidi kako u Ankari, tako i u glavnim gradovima saveznika.