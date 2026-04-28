Merz pao na posljednje mjesto na rang-listi popularnosti njemačkih političara Kancelar pao sa 18. na 20. mjesto, prema istraživanju koje je objavio list "Bild"

Njemački kancelar Friedrich Merz pao je na posljednje mjesto po rejtingu popularnosti među 20 vodećih političara u zemlji, prema istraživanju koje je u utorak objavio list "Bild", prenosi Anadolu.

Merz je skliznuo sa 18. na 20. mjesto, postavši najnepopularniji političar u Njemačkoj sa osvojenih svega 28,9 bodova.

Ono što se ističe u ovoj anketi jeste da Merzov pad popularnosti nije samo trend na nivou cijele zemlje, već i unutar njegovog biračkog tijela. Čak i među pristalicama njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i njenog mlađeg partnera, Hrišćansko-socijalne unije (CSU), on se nalazi blizu samog dna.

Samo 10 posto ispitanika među glasačima CDU/CSU ima pozitivno mišljenje o Merzu, dok 58 posto ima negativno mišljenje. Bolje rezultate od njega ostvarili su drugi istaknuti konzervativni političari, kao što su lider CSU-a Markus Soder, premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrik Wust i ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt.

Merz se bori s rastućim ekonomskim posljedicama rata protiv Irana, uključujući porast cijena goriva. U ponedjeljak je kancelar izjavio da ne vidi kakvu izlaznu strategiju SAD imaju u ovom sukobu.

Prošle sedmice Njemačka je drastično smanjila prognozu rasta za ovu i narednu godinu. Merzova koalicija predvođena konzervativcima sada očekuje da će ekonomija ove godine rasti samo 0,5 posto, što je pad u odnosu na prethodnu procjenu od 1,0 posto. Za 2027. godinu su takođe snizili prognozu na 0,9 posto sa prvobitnih 1,3 posto.

Ranije ovog mjeseca, anketa koju je proveo nedjeljni list "Bild am Sonntag" pokazala je da je 70 posto birača s pravom glasa nezadovoljno Merzovim radom, dok je samo 21 posto zadovoljno. Sedamdeset tri posto ispitanika nezadovoljno je koalicijom desnog centra koju čine hrišćanski demokrati i socijaldemokrati, dok je samo 20 posto zadovoljno.