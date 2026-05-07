Merz: Njemačka u najtežoj krizi od Drugog svjetskog rata

Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u četvrtak da se Njemačka suočava s „vjerovatno najizazovnijim periodom od Drugog svjetskog rata“, braneći pritom kontroverzne mjere štednje i planirane reforme socijalnog sistema, prenosi Anadolu.

Govoreći na poslovnom skupu u Berlinu, konzervativni lider je istakao da višestruke globalne krize, u kombinaciji s dugogodišnjim strukturnim problemima zemlje, stavljaju njemačku ekonomiju pod ogroman pritisak.

„Svijet se iznova oblikuje. Susrećemo se s novim krizama, ponekad na sedmičnoj bazi, koje se svakim danom šire“, rekao je Merz pred oko 200 predstavnika njemačkih kompanija i industrija.



„To direktno utiče i na nas ovdje kod kuće. Uzrokuje ekonomsku štetu i pokazuje da se i mi moramo mijenjati.“

Merz je odlučno stao u odbranu vladinih planova za smanjenje budžeta, kao i reformi poreskog sistema, zdravstvenog osiguranja i penzionog fonda. On je naglasio da će ove promjene, koje su dugo odlagane, postaviti temelje za bolje uslove poslovanja, investicije i privredni rast u narednim decenijama.

„Moramo se zajedno prilagoditi ovom novom periodu. Što je još važnije, ne smijemo se samo prilagođavati, već se moramo transformisati i učiniti našu zemlju otpornijom“, zaključio je njemački kancelar.