Razgovori s azerbejdžanskim predsjednikom bili su fokusirani na 'veći obim uvoza gasa iz Azerbejdžana', izjavio je Merz

Merz: Njemačka nastoji produbiti energetsko partnerstvo s Azerbejdžanom Razgovori s azerbejdžanskim predsjednikom bili su fokusirani na 'veći obim uvoza gasa iz Azerbejdžana', izjavio je Merz

Njemačka planira produbiti svoju energetsku saradnju s Azerbejdžanom, izjavio je u utorak kancelar Friedrich Merz nakon razgovora s azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Aliyevim.

„Otkako smo prije četiri i po godine obustavili uvoz gasa iz Rusije, prirodno je da tražimo nove izvore snabdijevanja, a Azerbejdžan u tom pogledu igra važnu ulogu. Za nas je to ekonomski privlačna perspektiva. Također želimo pokušati intenzivirati našu saradnju, posebno u oblasti snabdijevanja energijom, tokom narednih nekoliko godina“, rekao je Merz nakon zajedničke konferencije za novinare s Aliyevim u Berlinu.

„Također smo potražili i uspostavili druge izvore snabdijevanja, te sam u tom pogledu još jednom zahvalan predsjedniku Aliyevu što smo mogli razgovarati o ovome i istražiti mogućnosti za još veći obim uvoza gasa iz Azerbejdžana. Ovo je, uostalom, dio naših zajedničkih sporazuma i bit će predmet daljih razgovora koje ćemo voditi s Azerbejdžanom“, dodao je.

Merz je istakao da je „dobio veoma zanimljive informacije od predsjednika Aliyeva o proširenju infrastrukture (Južnog gasnog koridora)“.

„Iz perspektive Njemačke, imamo snažan interes za diverzifikaciju našeg uvoza gasa. Azerbejdžan je jedna od rijetkih zemalja u regiji s energetskim suficitom — odnosno proizvodi više nego što troši — i iz tog razloga je Azerbejdžan za nas privlačan partner“, rekao je kancelar.

Azerbejdžanski gas mogao bi pomoći u osiguravanju snabdijevanja Njemačke gasom, „posebno u južnoj Njemačkoj“, dodao je.

Merz je naglasio da je njegova zemlja „ozbiljna u namjeri da proširi odnose između Njemačke i Azerbejdžana“.