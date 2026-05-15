Merz: Ne bih preporučio svojoj djeci da idu u SAD na školovanje ili posao

Ayhan Şimşek
15 Maj 2026•Ažuriranje: 15 Maj 2026
Kancelar Friedrich Merz pozvao je u petak mlade ljude da dvaput razmisle prije nego što se odluče za obrazovanje ili posao u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da Njemačka nudi bolje dugoročne prilike, prenosi Anadolu.
„Danas ne bih preporučio svojoj djeci da idu u SAD kako bi stekli obrazovanje i tamo radili“, rekao je Merz na skupu njemačkih katolika u Wurzburgu.
„Tamo se razvila drugačija društvena klima. A danas čak i najbolje obrazovani ljudi u SAD-u imaju velike poteškoće da pronađu posao.“
Konzervativni lider poručio je mladim učesnicima da, uprkos ekonomskim posljedicama međunarodnih sukoba i ratova, njemačka socijalna tržišna ekonomija nastavlja nuditi snažne perspektive, uključujući prava radnika na participaciju i mogućnost donošenja odluka na svim nivoima.
„Želim sve nas ohrabriti da ostanemo optimistični da to možemo ostvariti, uprkos mnogim izazovima. Ja to stalno pokušavam činiti, uključujući i kroz objašnjavanje stvari“, rekao je Merz.
„Moje je čvrsto uvjerenje da postoji malo zemalja u svijetu koje nude tako ogromne prilike, posebno za mlade ljude, kao što to nudi Njemačka“, dodao je on.