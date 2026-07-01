Kancelar Merz signalizira da je Njemačka otvorena za finansijsku podršku mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana i naporima za obnovu, poručivši da je „sve otvoreno za razgovor“

Merz: Na samitu NATO-a u Ankari razgovarat će se o Bliskom istoku i diplomatiji između SAD-a i Irana Kancelar Merz signalizira da je Njemačka otvorena za finansijsku podršku mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana i naporima za obnovu, poručivši da je „sve otvoreno za razgovor“

Saveznici iz NATO-a iskoristit će samit sljedeće sedmice u Ankari kako bi se pozabavili najnovijim dešavanjima na Bliskom istoku i diplomatskim naporima u pravcu mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, izjavio je u srijedu njemački kancelar Friedrich Merz, prenosi Anadolu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, Merz je rekao da će samit šefova država i vlada biti fokusiran na budućnost Alijanse, transatlantsku saradnju i kontinuiranu podršku Ukrajini, dok će se također pozabaviti dešavanjima na Bliskom istoku.

„Samit NATO-a će se također pozabaviti budućnošću Bliskog istoka“, rekao je Merz novinarima. „Nastavljamo pomagati u postizanju trajnog mira između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Naš zajednički cilj ostaje isti: kraj iranskog nuklearnog programa i trajno otvaranje Hormuškog tjesnaca.“

Na pitanje da li bi Njemačka bila voljna finansijski doprinijeti implementaciji okvirnog mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana potpisanog prošlog mjeseca — koji uključuje planirani fond za obnovu Irana od 300 milijardi dolara — Merz je signalizirao otvorenost Berlina za pružanje finansijske podrške, pod uslovom održivog prekida vatre.

„Sada se nadamo prekidu neprijateljstava i zaključivanju sporazuma koji prevazilazi postojeći memorandum o razumijevanju“, rekao je on, dodajući da je Berlin više puta izrazio spremnost da podrži mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

„Kada se fokus pomjeri na obnovu uništene infrastrukture u regiji, sve je otvoreno za razgovor. Ali prije svega, borbe moraju prestati“, rekao je Merz.

„Mi ćemo svakako tada odigrati svoju ulogu — vođeni i našim vlastitim ekonomskim interesima — u obnovi infrastrukture u regiji, posebno energetske infrastrukture, kako bismo osigurali sigurno snabdijevanje za Evropu i Njemačku“, dodao je on.