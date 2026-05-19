Merkel: Evropa daleko od toga da postane najjači kontinent na svijetu Demokratije su pod pritiskom, posebno zbog društvenih medija i vještačke inteligencije, kaže bivša njemačka kancelarka

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u utorak je izjavila da je Evropa još uvijek daleko od ostvarenja svoje dugogodišnje ambicije da postane "najjači i na nauci najzasnovaniji kontinent na svijetu", javlja Anadolu.

Govoreći na ceremoniji u Evropskom parlamentu u čast prvih dobitnika Evropskog ordena za zasluge, Merkel je rekla da je obećanje EU o prosperitetu svojim građanima pod pritiskom i da zahtijeva obnovljene napore.

Osvrćući se na obaveze koje su lideri EU preuzeli u Lisabonu 2000. godine, Merkel je podsjetila da je Evropa krenula da postane vodeći svjetski kontinent vođen znanjem i naukom.

"Ako se vratite na 2000. godinu, kada su u Lisabonu šefovi vlada izjavili da Evropa treba da bude najjači i na nauci najzasnovaniji kontinent na svijetu, a mi smo daleko od tog cilja, i ima mnogo posla koji morate uraditi kako biste se približili tom obećanju", rekla je.

Merkel je naglasila da ekonomski uspjeh ostaje ključan za održavanje širih evropskih ciljeva, uključujući zaštitu klime i napore za očuvanje biodiverziteta.

Ona je tvrdila da održivost i ekonomski uspjeh moraju ići ruku pod ruku ako evropski građani žele da nastave vidjeti EU kao izvor dodane vrijednosti.

O miru, Merkel je rekla da se stabilnost u Evropi više ne može uzimati zdravo za gotovo, ukazujući na rat u Ukrajini kao dokaz da su dugogodišnje pretpostavke o sigurnosti uništene.

Napomenula da promjenjiva međunarodna dinamika, uključujući promjene u sigurnosnoj politici SAD-a, naglašava krhkost evropskog sigurnosnog okruženja.

Merkel je upozorila da su demokratski sistemi pod pritiskom, posebno zbog platformi društvenih medija gdje se dezinformacije mogu brzo širiti i iskriviti javnu debatu.

Rekla je da rastući utjecaj vještačke inteligencije dodatno pojačava izazov, pozivajući na kontinuiranu regulaciju i društvenih medija i umjetne inteligencije kako bi se zaštitili demokratski procesi i integritet informacija širom Evrope.