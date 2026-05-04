Meloni upozorava: Evropa mora ojačati sigurnost zbog neizvjesnog angažmana SAD-a

Italijanska premijerka Giorgia Meloni upozorila je u ponedjeljak na neizvjesnost oko budućeg angažmana SAD-a u NATO-u, pozivajući Evropu da ojača vlastite sigurnosne kapacitete, te je pozvala Evropsku uniju da bolje predviđa krize, javlja Anadolu.

Govoreći na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, Armenija, Meloni je rekla da diskusije u Sjedinjenim Američkim Državama o mogućem povlačenju iz Evrope naglašavaju potrebu da EU preuzme veću odgovornost za vlastitu odbranu.

"Ne mogu reći šta će se dogoditi", rekla je Meloni novinarima na samitu.

"Znamo da Sjedinjene Američke Države već neko vrijeme razgovaraju o povlačenju iz Evrope, zbog čega mislim da moramo ojačati našu sigurnost i povećati naš kapacitet da odgovorimo s ove tačke gledišta."

Italijanska premijerka dodala je da ne bi podržala povlačenje SAD-a iz Italije ili drugih evropskih zemalja.

"Jasno je da je to izbor koji ne zavisi od mene i s kojim se lično ne bih složila", rekla je.

Meloni je naglasila utjecaj Italije unutar saveza, rekavši da je Rim dosljedno ispunjavao svoje obaveze, uključujući i misije u kojima njeni direktni nacionalni interesi nisu bili ugroženi.

"Italija je uvijek ispunjavala svoje obaveze, uključujući i unutar NATO-a, čak i kada naši direktni interesi nisu bili uključeni, kao što smo to učinili u Afganistanu i Iraku", rekla je.

U širem smislu, Meloni je pozvala EU da "podigne nivo" svog odgovora na rastuće globalne izazove, tvrdeći da blok mora ići dalje od reagovanja na vanredne situacije.

"Evropska unija je pokazala da može odgovoriti na vanredne situacije, ali sada je vrijeme da podigne nivo igre i pređe sa reagovanja na sposobnost da ih predvidi", rekla je.

Upozorila je da neuspjeh u upravljanju krizama rizikuje narušavanje povjerenja javnosti u demokratske institucije.

"Kada građani shvate da se velikim izazovima ne upravlja, gube povjerenje u institucije", rekla je.

Meloni je kritikovala aspekte dugoročne strategije EU, rekavši da se ona "ne bi trebala fokusirati samo na zemlje koje slično razmišljaju, već i na naše geografsko susjedstvo", pozivajući na veću pažnju prema širem Mediteranu, uključujući Afriku.

Povezala je sigurnosne izazove Evrope s nestabilnošću u susjednim regijama i zabrinutostima oko opskrbe energijom, napominjući da mnogi geopolitički pritisci potiču iz područja ključnih za energetske potrebe Evrope.

Meloni je trebala otputovati u Baku, Azerbejdžan, kasnije u ponedjeljak kako bi razgovarala o alternativnim opskrbama plinom i naftom kao dijelu onoga što je opisala kao "diplomatiju energije".