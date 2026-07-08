Rim će, prema riječima italijanske premijerke, nastaviti podržavati ukrajinski narod, uz poseban fokus na jačanje energetske infrastrukture i otpornosti zemlje usred rata

Meloni u Ankari poručila Zelenskom: Italija ostaje uz Ukrajinu, pomoć se nastavlja Rim će, prema riječima italijanske premijerke, nastaviti podržavati ukrajinski narod, uz poseban fokus na jačanje energetske infrastrukture i otpornosti zemlje usred rata

Italijanska premijerka Giorgia Meloni u srijedu je naglasila posvećenost svoje zemlje podršci Ukrajini na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u turskoj prijestolnici Ankari, na marginama samita NATO-a, javlja Anadolu.

U saopćenju se navodi da je Meloni potvrdila da će Italija nastaviti pružati pomoć ukrajinskom narodu, s posebnim fokusom na mjere za jačanje otpornosti energetske infrastrukture.

Meloni i Zelenski su u utorak stigli u Ankaru na dvodnevni samit NATO-a, koji se fokusira na provedbu obaveza o potrošnji na odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije.

Po dolasku, Zelenski je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, napisao da je pred njima "važan posao" i da Ukrajina očekuje "snažan i produktivan" samit.

"Sada su potrebne odluke koje će osigurati veću zaštitu za naš narod, više kapaciteta za našu odbranu i još jaču sigurnosnu saradnju između Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je, dodajući da je planirano gotovo 20 bilateralnih sastanaka.

Od dolaska u Ankaru, Zelenski je razgovarao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom i premijerima Kanade, Danske, Estonije i Norveške.



Također bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.