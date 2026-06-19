Italijanska premijerka rekla je da su tvrdnje američkog predsjednika potpuno izmišljene, dok novi sukob ukazuje na tenzije između SAD-a i evropskih saveznika

"Meloni me molila za fotografiju": Trumpovi komentari izazvali žestoke političke reakcije u Italiji Italijanska premijerka rekla je da su tvrdnje američkog predsjednika potpuno izmišljene, dok novi sukob ukazuje na tenzije između SAD-a i evropskih saveznika

Italijanska premijerka Giorgia Meloni u petak je oštro odbacila tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da ga je "molila" za fotografiju na nedavnom samitu G7, nakon izjava koje su izazvale političke reakcije u Italiji.

"Neke stvari zaslužuju trenutni odgovor. Izjave Donalda Trumpa su potpuno izmišljene, iskreno sam zapanjena", rekla je Meloni u snimku objavljenom na društvenim mrežama.

"Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, nije prvi put. Mogu samo reći da je žalosno što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada, prema neprijateljima Sjedinjenih Američkih Država", dodala je. "Ali postoji jedna stvar koju mora zapamtiti: ja i Italija nikada ne molimo."

Spor je uslijedio nakon komentara koje je Trump dao u intervjuu za italijansku televiziju La7, u kojem je rekao da je Meloni insistirala da se fotografiše s njim na samitu i da je na to pristao nevoljno.

"Molila me da se fotografiše sa mnom. Toliko je željela fotografiju sa mnom. Ne bih to uradio, ali mi je bilo žao", rekao je Trump, prema navodima La7, koji nije objavio audiozapis telefonskog razgovora sa svojim dopisnikom iz SAD-a.

Prenesene izjave izazvale su snažne reakcije u Italiji, a italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je planiranu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.

"Trumpove ozbiljne i uvredljive riječi upućene premijerki Giorgiji Meloni vrijeđaju cijelu Italiju. Zbog toga sam odlučio otkazati svoju posjetu Sjedinjenim Američkim Državama planiranu za 21. i 22. juni", rekao je Tajani.

Ovaj slučaj ukazuje na rastuće tenzije između italijanske i američke liderke, koji su ranije održavali bliske odnose. Meloni je bila jedina evropska liderka pozvana na Trumpovu inauguraciju prošle godine.