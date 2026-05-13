Meloni: Italija će ovog ljeta odobriti okvir za povratak nuklearne energije Premijerka je kazala da vlada planira ponovno uvesti nuklearnu energiju putem male modularne reaktorske tehnologije nove generacije

Premijerka Italije Giorgia Meloni izjavila je u srijedu da će njena vlada ovog ljeta odobriti pravni okvir za ponovno pokretanje proizvodnje nuklearne energije, što bi označilo povratak tom izvoru energije nakon više decenija.

Italija je odustala od nuklearne energije nakon referenduma održanog poslije Černobilske katastrofe.

Meloni je kazala da vlada planira ponovno uvesti nuklearnu energiju putem male modularne reaktorske tehnologije nove generacije koju razvija privatni sektor, te da će odgovarajuće zakonodavstvo biti usvojeno kasnije ove godine.

Cilj inicijative je jačanje energetske nezavisnosti zemlje i smanjenje troškova u vrijeme rastućih ekonomskih pritisaka povezanih s geopolitičkom nestabilnošću. Meloni je ovu odluku povezala i s aktuelnim tenzijama, uključujući sukobe povezane s Iranom, za koje vlada smatra da utiču na rast cijena energije i dodatno opterećuju ekonomiju.

„Jasno je da situacija u kojoj se nalazimo – s posebno složenim međunarodnim ekonomskim okvirom i kontinuiranim geopolitičkim tenzijama – utiče na rast, troškove energije, konkurentnost kompanija i kupovnu moć domaćinstava“, rekla je Meloni u obraćanju Senatu.

Najava je izazvala podijeljene reakcije opozicije. Carlo Calenda, lider centrističke stranke Azione, načelno je podržao fokus na energetiku, ali je upozorio da su potrebne sveobuhvatnije mjere za privredu.

Predstavnik Pokreta pet zvijezda Stefano Patuanelli izrazio je zabrinutost zbog oslanjanja na male modularne reaktore, tvrdeći da bi mogli proizvoditi više nuklearnog otpada i biti skuplji od obnovljivih izvora energije.

Bivši premijer Matteo Renzi kritikovao je ukupnu ekonomsku i geopolitičku strategiju vlade, ocijenivši da nije adekvatno pripremljena za razmjere energetske krize povezane s tenzijama na Bliskom istoku.

Šira opozicija zatražila je i koordiniraniji odgovor na ekonomske posljedice krize, uključujući prijedlog formiranja međustranačkog tijela za energetsku i industrijsku politiku.

Meloni je pozvala na veću saradnju među političkim akterima kako bi se odgovorilo na strateške izazove.

„U trenutku koji nije lak, trebalo bi biti manje prostora za polemike, a više za konkretne rasprave o ključnim strateškim pitanjima za Italiju“, poručila je.