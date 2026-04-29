Meksiko pod opsadom: 130.000 vojnika na ulicama zbog straha od odmazde kartela Sigurnosne agencije štite zemlju od odmazde kartela

Meksički sekretar za sigurnost Omar Garcia Harfuch izjavio je u utorak da je više od 130.000 pripadnika trupa raspoređeno širom zemlje kako bi se spriječili koordinirani napadi kartela u znak odmazde zbog hapšenja jednog od vođa i njegovog glavnog finansijskog stratega, prenosi Anadolu.

U ponedjeljak su meksičke snage zadale udarac kartelu Jalisco New Generation (CJNG) hapšenjem Audiasa Floresa Silve, poznatog i kao „El Jardinero“, te Cesara Alejandra N, alias „El Guero Conta“, koji je identifikovan kao njegov glavni finansijski strateg.

Tokom konferencije za novinare, Harfuch je rekao da ova hapšenja direktno slabe operativne, logističke i finansijske kapacitete kartela Jalisco New Generation, organizacije koja je proširila svoj uticaj i moć izvan granica zemlje. Dodao je da je naređeno „hitno raspoređivanje snaga kako bi se obuzdale moguće reakcije i garantovala javna sigurnost“, što uključuje 130.000 vojnika.

„El Jardinero“ se smatrao jednim od mogućih nasljednika Nemesia Rubena Oseguere Cervantesa, poznatijeg kao „El Mencho“, vođe CJNG-a kojeg su meksičke snage ubile u februaru.

Harfuchu su se na konferenciji pridružili sekretar mornarice, admiral Raymundo Pedro Morales Angeles, sekretar nacionalne odbrane Ricardo Trevilla Trejo i Guillermo Briseno Lobera, komandant Nacionalne garde.

Prema Harfuchovim riječima, Flores Silva ima aktivnu privremenu potjernicu za izručenje zbog optužbi za kriminalno udruživanje povezano s trgovinom drogom i ilegalnim posjedovanjem vatrenog oružja, koju je izdao Distrikt Kolumbija u SAD-u.

„Pored toga, ovdje u Meksiku, on ima nalog za ponovno hapšenje zbog ubistva, uz druge tekuće istrage koje vodi Ured glavnog tužioca“, rekao je on.

U Jaliscu, uporištu CJNG-a gdje je „El Guero Conta“ priveden, sigurnost je pojačana federalnim, državnim i lokalnim snagama koje broje ukupno blizu 4.000 vojnika u identifikovanim visokorizičnim područjima, graničnim zonama, autoputevima i zatvorima.

Dodatno, mornarica je rasporedila više od 25.000 oficira širom zemlje kako bi spriječila nasilje organizovanog kriminala, naveo je Morales Angeles. Ove snage su dopunjene sa 107.000 pripadnika Nacionalne garde raspoređenih po cijeloj meksičkoj teritoriji.