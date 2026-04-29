Meksički tužioci će istražiti neovlašteno prisustvo agenata CIA-e u zemlji Američki obavještajni službenici su možda prekršili meksički zakon djelovanjem u zemlji bez dozvole

Ured državnog tužioca Meksika u utorak je najavio potpunu istragu o dva američka agenta CIA-e koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći i nisu bili ovlašteni da učestvuju u lokalnoj raciji.

Specijalizovano regionalno kontrolno tužilaštvo (FECOR), koje istražuje federalne zločine, otvorit će dva dosijea u vezi s dva navodna agenta CIA-e, koji su poginuli u nesreći u Chihuahui, pograničnoj državi na sjeverozapadu Meksika, zbog mogućih zločina protiv nacionalne sigurnosti.

„Istraga o prisustvu stranih osoba, zbog svojih karakteristika i relevantnosti, pored razmatranja mogućnosti da su počinjeni zločini vezani za nacionalnu sigurnost, dodijeljena je Specijalnom tužilaštvu za istragu i vođenje sporova u složenim slučajevima unutar FECOR-a“, navodi se u saopštenju.

Druga istraga će se također provesti u vezi s laboratorijom za narkotike koju su 19. aprila demontirale meksičke sigurnosne agencije, u koju se pretpostavlja da su bili uključeni agenti CIA-e.

Smrt dvoje Amerikanaca potresla je zemlju otkrivajući blisku vezu između vlade jedne meksičke države i stranih obavještajnih agencija, što je moguće kršenje Ustava, koji uspostavlja strogu kontrolu nad stranim agentima u Meksiku i zabranjuje njihove akcije bez odobrenja.

Guvernerka Chihuahue, Maru Campos, iz Stranke nacionalne akcije – druge najveće političke snage u Meksiku i snažnog protivnika vlade predsjednice Claudije Sheinbaum – negirala je da je imala saznanja da američki agenti djeluju u njenoj državi na sigurnosnim zadacima.

Konzervativna guvernerka je formirala vlastiti tim za istragu o tome šta se dogodilo, ali se do sada distancirala od stranih agenata.

Ured državnog tužioca upozorio je da će, ako se pronađu zločini protiv nacionalne sigurnosti, svi umiješani biti odgovorni.