Putin je rekao da raketa može probiti sve postojeće sisteme protivraketne odbrane

Medvedev se "našalio" da je Zapad postao bliži nakon uspješnog testiranja ruske rakete

Bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev u utorak je sarkastično čestitao zapadnim državama nakon uspješnog testiranja ruske interkontinentalne balističke rakete Sarmat.

"Čestitam svim zapadnim 'prijateljima' Rusije na uspješnom testiranju strateškog raketnog sistema Sarmat. Sada ste nam svi postali bliži", napisao je Medvedev u objavi na ruskoj društvenoj mreži Max.

Medvedev, koji trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije, dao je ovu izjavu nakon što je komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev obavijestio ruskog predsjednika Vladimira Putina o uspješnom lansiranju rakete ranije tokom dana.

"Ovo je najmoćnija raketa na svijetu", rekao je Putin u televizijskom obraćanju, tvrdeći da je snaga njene bojeve glave više od četiri puta veća od zapadnih ekvivalenata.

Putin je rekao da Sarmat ima domet veći od 35.000 kilometara i ustvrdio da može probiti sve postojeće i buduće sisteme protivraketne odbrane.

Karakajev je rekao da ruske oružane snage planiraju do kraja godine staviti u borbenu pripravnost prvi puk opremljen raketnim sistemom Sarmat.

Putin je prvi put najavio testiranje raketnog sistema Sarmat 2018. godine.