Medvedev optužio Njemačku za reviziju ishoda rata i planiranje osvete uoči Dana pobjede Zamjenik ruskog Vijeća sigurnosti tvrdi da njemačka vojna ekspanzija signalizira revanšizam

Zamjenik predsjedavajućeg ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev optužio je njemačku vladu za "osvetničke težnje" i reviziju ishoda Drugog svjetskog rata, javlja Anadolu.

U članku objavljenom na web-stranici RT-a pod naslovom "Nova militarizacija Njemačke: Oživljavanje duha ili očigledan revanšizam", Medvedev je naveo izjave i politike njemačkih zvaničnika za koje je rekao da pokazuju takve namjere.

Tvrdio je da Njemačka nikada nije prošla kroz istinsku denacifikaciju i tvrdio je da su bivši članovi nacističke partije postali dio poslijeratne strukture državne službe zemlje.

Medvedev je rekao da njemačke vlasti sada opisuju Rusiju kao glavnu prijetnju sigurnosti i miru i da slijede kurs usmjeren na nanošenje strateškog poraza Moskvi.

"Najagresivniji rusofobi, čiji su se preci borili zvjerskom žestinom na Istočnom frontu u Drugom svjetskom ratu, oduševljeno pozivaju 'da se Rusima pokaže kako je izgubiti rat'", rekao je.

"Drugim riječima, strategija provođenja revanša velikih razmjera sada je službeno usvojena."

Ukazao je na njemačke političke diskusije o mogućnosti vojnog sukoba s Rusijom do 2029. godine.

Medvedev je rekao da Berlin nastoji transformirati Bundeswehr u "najjaču evropsku vojsku" i proširiti njeno osoblje sa 181.000 na 460.000.

Zaključio je predstavljajući Njemačkoj dvije opcije, kako ih je on formulisao: rat i uništenje vlastite državnosti ili povratak dijalogu.

"Možemo prihvatiti oba ishoda", napisao je.

"Sljedeći potez je na Njemačkoj."