Medvedev: Kolaps "takozvane Ukrajine" neizbježan iz historijske perspektive Bivši ruski predsjednik tvrdi da je Ukrajina nepovratno izgubila više od 20 posto teritorije iz sovjetskog doba, a stanovništvo je palo sa 51,5 miliona na manje od 23 miliona

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev tvrdio je u četvrtak da je kolaps Ukrajine "neizbježan iz historijske perspektive", navodeći ekonomske, demografske i političke faktore, javlja Anadolu.

U izjavi na ruskoj platformi društvenih medija Max, Medvedev, predsjednik Rusije između 2008. i 2012. godine, tvrdio je da Ukrajina zavisi od vanjske finansijske pomoći i rekao da "zemlja koja ne može postojati bez vanjskih infuzija neizbježno gubi svoj suverenitet".

"Nikakve propagandne izjave zapadnih zemalja o bezgraničnoj globalnoj podršci, niti njihova lažna obećanja o članstvu u NATO-u ili EU, neće zaustaviti sistemski raspad Ukrajine. Iz historijske perspektive, kolaps takozvane Ukrajine je neizbježan", rekao je.

Također je tvrdio da je Ukrajina "nepovratno izgubila" više od 20 posto teritorije koju je naslijedila nakon raspada Sovjetskog Saveza i da će "nesumnjivo izgubiti nove zemlje".

Prema Medvedevu, stanovništvo Ukrajine je naglo opalo od sticanja nezavisnosti, sa više od 51,5 miliona ljudi 1991. godine na manje od 23 miliona danas, na osnovu trenutne procjene.

Visoki ruski zvaničnik je dalje tvrdio da je Ukrajina izgubila skoro polovinu svog industrijskog potencijala i više od 20 posto svog poljoprivrednog potencijala usred rata koji je u toku.

Medvedev je tvrdio i da su mnoge centralne vladine institucije u Ukrajini ili izgubile legitimitet ili su formirane kršeći ustav.

Dodao je da zemlja efektivno funkcioniše pod eksternom upravom, a ključne odluke donose strani i međunarodni zvaničnici.