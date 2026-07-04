Medvedev: Hormuz daje Iranu polugu moći ravnu nuklearnom oružju

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da kontrola Irana nad Hormuškim moreuzom toj zemlji daje polugu moći koja se može porediti sa nuklearnim oružjem, tvrdeći da ograničavanje prolaska kroz taj strateški plovni put pokazuje obim iranskog utjecaja.

U obraćanju novinarima nakon posjete Iranu, Medvedev je naveo da bi Teheran u slučaju šireg regionalnog sukoba mogao poremetiti i plovidbu kroz moreuz Bab el-Mandeb, upozorivši da bi takav scenarij mogao zaustaviti isporuke nafte i komercijalni transport.

"Nadam se da do toga neće doći, ali sve zemlje koje teže eskalaciji u regionu trebaju to imati na umu", rekao je Medvedev.

On je također kritikovao nedavne američke napade na Iran, ocijenivši ih potpuno ničim izazvanim, uz tvrdnju da Iran nije predstavljao prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama u trenutku kada su trajali pregovori između dvije strane.

Medvedev je dodao da ti napadi potkopavaju međunarodno pravo, te istakao da je Rusija ranije predlagala mirno rješenje pitanja iranskog nuklearnog programa.

Govoreći o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, Medvedev je rekao da su pregovori bolja opcija od sukoba, ali je upozorio da će postizanje konačnog dogovora biti izuzetno teško, posebno kada je riječ o ukidanju sankcija i finansiranju obnove Irana.

On je naveo i da je s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom razgovarao o ideji stvaranja platforme za zemlje pod sankcijama, kako bi koordinirale aktivnosti protiv, kako Moskva navodi, nelegalnih restrikcija.

Prema njegovim riječima, prijedlog koji je Teheran ranije iznio mogao bi poprimiti oblik sporazuma ili organizacije koja bi okupljala države pod sankcijama.

Medvedev je boravio u Iranu kao specijalni izaslanik predsjednika Rusije Vladimira Putina, povodom sahrane ubijenog bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Hamenei je ubijen u zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara, što je izazvalo višesedmični rat i naglo zaoštravanje tenzija na Bliskom istoku prije postizanja primirja uz posredovanje regionalnih aktera.