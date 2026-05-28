Medijski izvještaj: SAD i Iran postigli preliminarni prekid vatre, čeka se Trumpovo odobrenje Axios kaže da predloženi 60-dnevni okvir uključuje ponovno otvaranje Hormuza i okvir za nuklearne pregovore

Američki i iranski pregovarači postigli su preliminarni dogovor o 60-dnevnom produženju prekida vatre i okviru za nuklearne pregovore, izvijestila je u srijedu web stranica Axios, pozivajući se na američke zvaničnike.

U izvještaju se navodi da predsjednik Donald Trump još nije dao konačno odobrenje za memorandum o razumijevanju, uprkos tome što su pregovarači s obje strane uglavnom finalizirali uslove.

Širi sporazum koji se bavi zahtjevima Washingtona u vezi s iranskim nuklearnim programom i dalje bi zahtijevao daljnje pregovore, prema Axiosu.

Američki zvaničnici koje je citirala novinska kuća rekli su da su iranski pregovarači kasnije obavijestili posrednike da su osigurali potrebna odobrenja i da su spremni potpisati sporazum, iako Teheran nije javno potvrdio tu tvrdnju.

U izvještaju se navodi da su američki pregovarači informirali Trumpa o prijedlogu, ali je predsjednik zatražio dodatno vrijeme prije donošenja odluke.

„Predsjednik je prenio posrednicima da želi nekoliko dana da razmisli o tome“, citirao je Axios američkog zvaničnika.

Prema predloženom memorandumu, komercijalni brodski promet kroz Hormuški moreuz ostao bi „neograničen“, izvijestio je Axios. Iran bi također bio dužan ukloniti sve mine sa strateškog plovnog puta u roku od 30 dana i suzdržati se od naplate cestarina ili uznemiravanja plovila.

U izvještaju se dodaje da će se američka pomorska blokada postepeno ukidati u skladu s obnavljanjem aktivnosti komercijalnog brodarstva.

Memorandum bi također uključivao iransku obavezu da neće težiti nuklearnom oružju i dao bi prioritet pregovorima o zalihama visokoobogaćenog urana u Teheranu i aktivnostima obogaćivanja tokom perioda od 60 dana, prema Axiosu.

Zauzvrat, SAD bi pristale da razgovaraju o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava kao dio razgovora, dok bi memorandum također uključivao mehanizme usmjerene na olakšavanje isporuke robe i humanitarne pomoći Iranu.