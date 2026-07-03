Washington je zatražio od zemalja u regionu da upozore Teheran na mogućnost da Izrael cilja dvojicu zvaničnika, izvještava "New York Times"

Medijski izvještaj: Američki zvaničnici vjeruju da je Izrael planirao ubistvo iranskih pregovarača Washington je zatražio od zemalja u regionu da upozore Teheran na mogućnost da Izrael cilja dvojicu zvaničnika, izvještava "New York Times"

Sadašnji i bivši američki zvaničnici vjeruju da je Izrael možda bio planirao ubistvo glavnih iranskih pregovarača tokom osjetljivih pregovora o prekidu vatre ovog proljeća, izvijestio je u četvrtak američki dnevnik "The New York Times".

Novine, pozivajući se na američke zvaničnike, navode da je Washington bio zabrinut da su iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf mogli biti meta kada su se pregovori intenzivirali u aprilu.

Prema izvještaju, Trumpova administracija bila je toliko zabrinuta da je zatražila od drugih zemalja u regionu da upozore Teheran na mogućnost da Izrael cilja ta dva zvaničnika.

Američki zvaničnici navodno su vjerovali da bi svaki pokušaj atentata nakon što su pregovori ozbiljno započeli u aprilu okončao pregovore i ponovo rasplamsao sukob.

U izvještaju se navodi da je Washington saznao da je barem Qalibaf stavljen na izraelsku listu meta i pozvao je Izrael da ne nastavlja.

Također se citiraju iranski zvaničnici koji kažu da je Teheran tražio garancije SAD-a, preko pakistanskih i katarskih posrednika, da Izrael neće ciljati njihov pregovarački tim tokom diplomatskih sastanaka.

Izvještaj detaljno opisuje incident iz aprila u kojem je povratni let Qalibafa iz Islamabada preusmjeren za Mashhad nakon što su iranske sigurnosne snage otkrile dva izraelska aviona kako ulaze u iranski zračni prostor.

U izvještaju se navodi da su zvaničnici izraelske ambasade u Washingtonu odbili komentirati optužbe.

Američki zvaničnik rekao je novinama da se razgovori između američke i iranske delegacije nastavljaju i da predsjednik Donald Trump želi da se mirovni proces "odigra".