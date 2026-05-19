Mediji: Washington zahtijeva „glavnu ulogu“ na Grenlandu Grenlandski lideri su uznemireni zbog prijedloga o znatno većem prisustvu SAD-a na ostrvu, piše The New York Times

Tokom razgovora s Danskom i Grenlandom u Washingtonu, SAD je zahtijevao „glavnu ulogu“ na Grenlandu, izvijestio je u ponedjeljak The New York Times, prenosi Anadolu.

Američki predsjednik Donald Trump više puta je pokretao ideju o američkoj kontroli nad Grenlandom, navodeći zabrinutost za nacionalnu sigurnost povezanu s Rusijom i Kinom.

Tokom protekla četiri mjeseca, američki, grenlandski i danski zvaničnici vodili su tajne razgovore u Washingtonu o budućnosti Grenlanda, navodi se u izvještaju.

Diskusije su imale za cilj ublažavanje Trumpovih prijetnji o zauzimanju Grenlanda silom i sprječavanje da tenzije nanesu štetu NATO-u.

Međutim, grenlandski lideri su uznemireni zbog prijedloga o znatno većem američkom prisustvu na ostrvu i brinu se da bi Trump mogao ponovo usmjeriti pritisak na njihovu zemlju ako se rat u Iranu završi. Neki su čak oprezni prema 14. junu, Trumpovom 80. rođendanu, videći ga kao katalizator za američkog predsjednika koji bi mogao tražiti pobjedu kako bi obilježio tu priliku.

SAD želi revidirati dugogodišnji vojni sporazum kako bi američke trupe mogle ostati na Grenlandu na neodređeno vrijeme, čak i ako on postane nezavisan, što je nepopularna ideja među Grenlanđanima, navodi se u izvještaju.

Washington također traži utjecaj na velike investicijske ugovore kako bi blokirao rivale poput Rusije i Kine, čemu se i Grenland i Danska protive.

Istovremeno, SAD istražuje saradnju u vezi s ogromnim grenlandskim rezervama nafte, uranija, rijetkih zemnih elemenata i drugih kritičnih minerala.

Pentagon već unapređuje planove za veći vojni otisak u južnom Grenlandu, piše u izvještaju.

Grenlandski zvaničnici strahuju da bi američki zahtjevi „predstavljali veliko ugrožavanje njihovog suvereniteta“, navodi se u izvještaju.