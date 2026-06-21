Zvaničnici SAD-a održavaju neformalne kontakte s opozicionim liderima Naftalijem Bennettom i Gadijem Eisenkotom, piše Channel 12

Mediji: Washington u kontaktu s izraelskom opozicijom usred mogućih promjena u Netanyahuovoj vladi Zvaničnici SAD-a održavaju neformalne kontakte s opozicionim liderima Naftalijem Bennettom i Gadijem Eisenkotom, piše Channel 12

Američka administracija je u kontaktu s izraelskom opozicijom, u kontekstu mogućih promjena u vladi premijera Benjamina Netanyahua nakon sve većih razlika između Washingtona i Tel Aviva, objavili su izraelski mediji u nedjelju.

Channel 12 navodi da zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa smatraju da bi Netanyahuova vlada mogla biti promijenjena, zbog čega Washington održava neformalne kontakte s opozicionim liderima Naftalijem Bennettom, liderom stranke Zajedno, i Gadijem Eisenkotom, liderom stranke Yashar.

„Američka administracija izrazila je zabrinutost zbog tvrdolinijaša u Netanyahuovoj vladi i nastoji izgraditi novu političku bazu prije izbora“, navodi se.

Prema istom izvoru, izraelska opozicija posljednjih mjeseci pokušava uspostaviti veze s američkom administracijom i postigla je „ograničen uspjeh s pojedinim zvaničnicima koji kritikuju Netanyahuovu politiku”.

„Američki potez ima za cilj da iskoristi političke mogućnosti u svjetlu krize povjerenja s aktuelnom izraelskom vladom“, dodaje se.

Channel 12 navodi da Washington smatra potrebnim uspostavljanje „novih neformalnih mehanizama povjerenja“ s Izraelom, iako predsjednik Donald Trump još nije dao podršku nijednom drugom izraelskom političaru.

Anketa lista Maariv objavljena u petak pokazala je da bi izraelska opozicija mogla formirati vladu ako bi se izbori održali danas, osvojivši 61 mandat u Knesetu naspram 49 za Netanyahuov blok.

Istraživanje je također pokazalo da bi arapske stranke osvojile 10 mandata na narednim izborima, koji su planirani za oktobar.

Izvještaj dolazi u trenutku kada SAD i Iran vode pregovore uz posredovanje Pakistana u Švicarskoj s ciljem okončanja vojnog sukoba, koji je izazvan američko-izraelskim napadima na Teheran u februaru.

Privremeni sporazum predviđa prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, dok je izraelska vlada odbacila bilo kakvu povezanost između iranskog i libanskog dosjea.

Netanyahu tvrdi da se Izrael neće povući s teritorije koju drži okupiranom u južnom Libanu.

Prema zvaničnim libanskim podacima, izraelski napadi u Libanu su od 2. marta ubili skoro 4.000 ljudi i ranili više od 12.000.