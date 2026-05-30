Mediji: UAE izveo desetine zračnih napada na Iran tokom višesedmičnog rata Wall Street Journal otkriva da je zaljevska država pogodila energetska postrojenja i strateška ostrva u koordinaciji s Washingtonom i Tel Avivom

Ujedinjeni Arapski Emirati tajno su izveli desetine zračnih napada na Iran tokom prvih dana njegovog rata sa SAD-om i Izraelom, a s napadima su nastavili sve do dan nakon što je proglašen prekid vatre u aprilu, navodi se u izvještaju Wall Street Journala (WSJ) objavljenom u petak, prenosi Anadolu.

Izvještaj, koji se poziva na osobe upoznate s ovim pitanjem, navodi da su operacije bile koordinisane sa SAD-om i Izraelom, koji su pružili obavještajnu podršku.

Mete su navodno uključivale strateška ostrva u Hormuškom tjesnacu, lučki grad Bandar Abbas i veliku iransku energetsku infrastrukturu, uključujući petrohemijski kompleks i rafineriju nafte na jednom ostrvu.

Neki od udara izvedeni su kao direktna odmazda za iranske napade na emiratsku naftnu i plinsku infrastrukturu, dodaje se u izvještaju. Ministarstvo vanjskih poslova UAE ranije je saopštilo da ta zemlja smatra Iran u potpunosti odgovornim za ono što je opisala kao terorističke napade i njihove posljedice.

Napominjući da je obim vojne uključenosti UAE zategnuo odnose sa Saudijskom Arabijom, u izvještaju se navodi da su se UAE žalili Washingtonu da bi emiratski udari mogli uvući regionalna energetska postrojenja u unakrsnu vatru i destabilizovati globalna tržišta nafte.

Krajem aprila, UAE su se povukli iz saveza OPEC i OPEC+ i produbili svoje sigurnosno partnerstvo s Izraelom, koji je tokom sukoba rasporedio baterije protivvazdušne odbrane Željezna kupola (Iron Dome) i trupe u ovoj zaljevskoj naciji, navodi se u izvještaju.