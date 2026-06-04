Nevoljkost američkog predsjednika da ponovo rasplamsa sukob sugerira da bi mogao biti spreman "izdržati manja izbijanja sukoba" sedmicama ili mjesecima, izvještava Wall Street Journal

Mediji: Trump rekao da neće prekinuti primirje osim ako u iranskim napadima budu ubijeni američki vojnici Nevoljkost američkog predsjednika da ponovo rasplamsa sukob sugerira da bi mogao biti spreman "izdržati manja izbijanja sukoba" sedmicama ili mjesecima, izvještava Wall Street Journal

Američki predsjednik Donald Trump privatno je rekao svojim pomoćnicima da neće prekinuti primirje s Iranom osim ako u napadima Teheran ne ubije američke trupe, izvijestio je u srijedu Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike.

Trumpovo oklijevanje da ponovo rasplamsa sukob s Iranom sugerira da bi mogao biti spreman "izdržati manja izbijanja sukoba sedmicama - ili čak mjesecima - kako bi izbjegao širi sukob na Bliskom istoku", navodi se u izvještaju.

Ove sedmice, SAD i Iran su razmijenili neke od najintenzivnijih neprijateljstava od stupanja na snagu primirja početkom aprila. Iran je lansirao rakete i dronove ciljajući američke vojne instalacije širom regije, kao i Međunarodni aerodrom Kuvajt, što je rezultiralo pogibijom jedne osobe.



Spor oko kontrole nad Hormuškim moreuzom ozbiljno je poremetio globalna energetska tržišta i međunarodni brodarski promet. Teheran je ograničio komercijalni tranzit kroz strateški vodeni put, dok je Washington uveo strogu blokadu iranskih luka.

Američki državni sekretar Marco Rubio okarakterizirao je recipročne napade kao obrambene mjere, a ne kao povratak sukobu u punom obimu.

„Oni se dešavaju kao odgovor na iransku akciju“, rekao je Rubio na saslušanju u Predstavničkom domu u srijedu. „Ako oni ne pucaju na te brodove, mi ne pucamo, ali moramo odgovoriti.“

Međutim, u izvještaju se ističe da su ponovljeni napadi „pojačali pritisak na Trumpa i bacili sumnju na dugoročnu održivost primirja“.

Trump je više puta rekao da je vrlo blizu potpisivanja sporazuma o kraju rata kojim se ponovo otvara moreuz, demontira iranski nuklearni rad i eliminiraju zalihe obogaćenog urana u zemlji.