Mediji: Trump putuje u Kinu sa 16 vodećih direktora kompanija, među njima Musk i Cook Američki predsjednik bi se tokom posjete Pekingu kasnije ove sedmice trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom

Američki predsjednik Donald Trump planira ove sedmice posjetiti Kinu u pratnji grupe od 16 vodećih poslovnih lidera, uključujući istaknute predstavnike tehnološkog, finansijskog i industrijskog sektora, objavljeno je u ponedjeljak.

„New York Times“ je izvijestio da je Bijela kuća objavila listu učesnika iz poslovnog svijeta uoči Trumpovog polaska iz Washingtona u utorak.

Među članovima delegacije nalaze se izvršni direktor Applea Tim Cook i šef Tesle Elon Musk, kao i rukovodioci velikih kompanija poput BlackRocka, Blackstonea, Boeinga, Cargilla, Citija, General Electric Aerospacea, Goldman Sachsa, Mete, Microna, MasterCarda, Illumina, Qualcomma i Visa-e.

Kompanija Cisco se prvobitno nalazila na listi, ali je kasnije saopćeno da njen izvršni direktor Chuck Robbins neće učestvovati u putovanju.

Prema ranijim navodima američkih zvaničnika, Trump želi istražiti nove okvire ekonomske saradnje s Kinom, uključujući moguće investicione i trgovinske modele usmjerene na jačanje strukturirane saradnje između dvije ekonomije.

Posjeta dolazi u okviru šireg nastojanja Washingtona da stabilizira ekonomske odnose s Pekingom, uz istovremeno zadržavanje konkurencije u strateškim sektorima.