Prijedlog se ne dotiče pitanja šta učiniti s iranskim nuklearnim programom, izjavilo je više američkih i iranskih zvaničnika za "The New York Times"

Mediji: Trump nezadovoljan prijedlogom Irana o Hormuškom tjesnacu Prijedlog se ne dotiče pitanja šta učiniti s iranskim nuklearnim programom, izjavilo je više američkih i iranskih zvaničnika za "The New York Times"

Američki predsjednik Donald Trump nezadovoljan je prijedlogom Irana da se ponovo otvori Hormuški tjesnac i okonča američko-izraelski rat protiv Irana, navodi se u izvještaju objavljenom u ponedjeljak.

Trump je o planu Teherana, koji također uključuje zahtjev da SAD prekinu blokadu ovog kritičnog plovnog puta, obaviješten tokom sastanka u kriznoj sobi (Situation Room) Bijele kuće u ponedjeljak, izvijestio je "The New York Times", pozivajući se na anonimne izvore upoznate s raspravom.

Prijedlog se ne dotiče pitanja šta učiniti s iranskim nuklearnim programom, reklo je više američkih i iranskih zvaničnika za NYT. Iran je ranije odbacio američke zahtjeve da obustavi svo obogaćivanje uranija, tvrdeći da na to ima pravo prema međunarodnom pravu, te je do sada odbijao predati uranij koji je već obogatio.

Nije jasno čime je tačno Trump nezadovoljan, ali on već dugo insistira na oba nuklearna zahtjeva. Jedan anonimni američki zvaničnik izjavio je da bi prihvatanje ovog prijedloga javno uskratilo Trumpu pobjedu.

„Sjedinjene Države neće pregovarati putem štampe – bili smo jasni u vezi s našim crvenim linijama i predsjednik će sklopiti samo onaj dogovor koji je dobar za američki narod i svijet“, rekla je za Times glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales.

Axios je prvi izvijestio o prijedlogu u nedjelju, ubrzo nakon što je naveo da je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predao prijedlog pakistanskim posrednicima.

Prema tom prijedlogu, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi postao trajan, dok bi nuklearni pregovori započeli tek nakon što se tjesnac ponovo otvori i ukinu ograničenja, navodi Axios.

Trump je prošle sedmice odbio još jedan prijedlog Irana i naglo otkazao pregovore u Pakistanu koji su trebali biti održani u Islamabadu tokom vikenda. Američki zvaničnici izjavili su za The New York Times da Iran nije ovlastio pregovarače da učine bilo kakve ustupke u vezi s njegovim nuklearnim programom, što je nanijelo snažan udarac mirovnim pregovorima.

Debata unutar Trumpove administracije sada se vrti oko toga koliku ekonomsku bol Iran može podnijeti usred tekuće američke blokade Hormuškog tjesnaca i lančanih efekata koje ona ima na iransku ekonomiju.

Proizvodnja nafte ubrzano premašuje kapacitete skladištenja, a bušotine se ne mogu isključiti. Došlo bi do značajne štete ako se one zatvore, a neke figure unutar administracije tvrde da bi Iran radije sklopio dogovor nego snosio te troškove, izvijestio je NYT.

Drugi, međutim, vjeruju da je iransko rukovodstvo samo očvrsnulo nakon Trumpove odluke da se pridruži Izraelu u napadu na tu zemlju.