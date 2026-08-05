Ponovno otvaranje zavisi od promjene ponašanja SAD-a, javlja IRIB dok se nastavljaju pregovori Teherana i Maskata

Mediji: Sporazum Irana i Omana ne bi odmah otvorio Hormuški moreuz Ponovno otvaranje zavisi od promjene ponašanja SAD-a, javlja IRIB dok se nastavljaju pregovori Teherana i Maskata

Bilo kakav sporazum između Irana i Omana o budućim aranžmanima plovidbe u Hormuškom moreuzu ne bi doveo do njegovog trenutnog ponovnog otvaranja, izvijestila je u srijedu iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na obaviješteni izvor.

Izvor je naveo da se pregovori o budućem režimu plovidbe vode isključivo između Teherana i Maskata te da nemaju nikakve veze sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Čak i ako Iran i Oman postignu dogovor, moreuz će ostati zatvoren sve dok, kako Teheran navodi, traju američka kršenja, stoji u izvještaju.

"Ponovno otvaranje Hormuškog moreuza zavisi od promjene ponašanja SAD-a i ispravljanja njegovih kršenja", rekao je izvor.

Izvještaj dolazi dan nakon što je portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da pregovori s Omanom napreduju pozitivno, kako na tehničkom, tako i na političkom nivou.

Baghaei je rekao da su razgovori fokusirani na uspostavljanje mehanizama za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz ovaj strateški moreuz, uz očuvanje suverenih prava i interesa nacionalne sigurnosti Irana i Omana.

Ove izjave uslijedile su nakon medijskih navoda u Iranu da je Teheran blizu postizanja dogovora s Maskatom o novom plovnom koridoru, pod uslovom da Sjedinjene Američke Države prestanu ometati pregovore.

Iranski zvaničnici više puta su optužili Washington da pokušava utjecati na pregovore i odgoditi postizanje sporazuma putem vojnih prijetnji.

Pregovori proizlaze iz memoranduma o razumijevanju koji su Iran i Sjedinjene Američke Države potpisali 18. juna s ciljem okončanja rata koji je započeo 28. februara nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Prema tom memorandumu, Teheran i Maskat zaduženi su za pregovore o budućim aranžmanima za komercijalni pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, dok se širi razgovori o provedbi sporazuma nastavljaju.