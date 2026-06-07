Ministarstvo finansija SAD-a razmatra i da li bi se iranska imovina mogla koristiti za pomoć u finansiranju popravki gubitaka koje su zaljevske države već pretrpjele tokom rata

Mediji: SAD razmatra korištenje iranske imovine za podršku naporima za obnovu u Zaljevu Ministarstvo finansija SAD-a razmatra i da li bi se iranska imovina mogla koristiti za pomoć u finansiranju popravki gubitaka koje su zaljevske države već pretrpjele tokom rata

Ministarstvo finansija SAD-a razmatra korištenje iranske imovine za podršku naporima za obnovu u zaljevskim zemljama pogođenim napadima koji se pripisuju Teheranu tokom trenutnog sukoba, rekao je u subotu za CBS News izvor upoznat sa stavovima ministra finansija Scotta Bessenta, javlja Anadolu.

Izvor je rekao da ministarstvo planira istražiti sve pravne puteve kako bi iranska imovina bila dostupna za obnovu infrastrukture i pokrivanje troškova popravki nastalih usljed bilo kakve buduće štete koju prouzrokuje Iran, prema izvještaju CBS-a.

Bessent je naložio zvaničnicima Ministarstva finansija da dobiju detaljne procjene od partnera u Zaljevu u vezi s finansijskim utjecajem štete povezane s iranskim akcijama od početka sukoba, dodao je izvor.

Ministarstvo ispituje i da li bi se iranska imovina mogla koristiti za pomoć u finansiranju popravki gubitaka koje su zaljevske države već pretrpjele tokom rata.

Nije poznato koje vrste imovine bi se mogle koristiti, s mogućnostima koje se kreću od zamrznutih iranskih finansijskih udjela do fizičke imovine poput tankera za naftu.

Problem se pojavljuje u trenutku kada se nastavljaju indirektni pregovori između SAD-a i Irana. Teheran tvrdi da bi ukidanje sankcija i oslobađanje milijardi dolara zamrznute imovine koja se drži u inostranstvu bile ključne komponente svakog budućeg sporazuma.

Od izbijanja rata krajem februara, Iran je periodično izvodio raketne i napade dronovima usmjerene na zemlje Perzijskog zaliva, uključujući Saudijsku Arabiju, UAE, Kuvajt, Bahrein, Katar i Oman.