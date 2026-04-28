Mediji: Podnosioci zahtjeva za zelenu kartu u SAD-u suočavaju se s preprekama zbog političkih stavova o Izraelu Učešće u propalestinskim skupovima, kritikovanje Izraela na društvenim mrežama, skrnavljenje američke zastave diskvalifikujući faktori u procesu odobravanja

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dodaje nove smjernice procesu podnošenja zahtjeva za zelenu kartu kako bi odbila imigrante koji traže stalni boravak u SAD-u ako izražavaju antiameričke, antiizraelske ili propalestinske političke stavove, prema izvještaju "New York Timesa".

Nove smjernice navode da imigrantima sada može biti odbijena zelena karta zbog izražavanja političkih mišljenja, kao što je učešće u propalestinskim skupovima, objavljivanje kritika Izraela na društvenim mrežama i skrnavljenje američke zastave, prema internim materijalima za obuku Ministarstva domovinske sigurnosti koje je pregledao NYT.

Novi dokumenti slijede direktivu američkog predsjednika Donalda Trumpa od prošlog augusta da se ispitaju podnosioci zahtjeva za zelenu kartu zbog "antiameričkih" i "antisemitskih" stavova, što uključuje kritiku Izraela kao potencijalno "diskvalifikujući faktor" za odobrenje.

U materijalima za obuku koje je NYT pregledao, kao primjer sumnjivog govora navodi se objava na društvenim mrežama. U objavi piše "Zaustavite izraelski teror u Palestini" i prikazana je prekrižena izraelska zastava. Američki imigracijski službenici primili su nove materijale prošlog mjeseca putem Službe za državljanstvo i imigraciju SAD-a (USCIS), koja je odjel Ministarstva domovinske sigurnosti i obrađuje zahtjeve za zelene karte i druge oblike pravnog statusa.

Zelena karta, poznata i kao kartica stalnog boravka, omogućava stranim državljanima da trajno žive i rade u Sjedinjenim Državama. Smjernice za podobnost su ranije uključivale nepostojanje kriminalne prošlosti i poštivanje pravila ulaska i boravka u SAD-u na osnovu porodice ili zaposlenja u zemlji ili za one koji traže politički azil iz svoje domovine.

Nove smjernice USCIS-a koje je otkrio "New York Times" pokazuju koliko se brzo sistem provjere zelenih karata transformirao pod Trumpom kako bi se olakšala njegova direktiva za masovnu deportaciju nedokumentovanih ili ilegalnih imigranata. Agencija je također radila na načinima da se naturaliziranim Amerikancima oduzme državljanstvo, a Trumpova administracija je angažovala naoružane savezne agente za istragu imigracijskih zločina.

Prema izvještaju NYT, administracija odobrava stalni legalni boravak mnogo manjem broju podnosilaca zahtjeva, navodeći da je broj odobrenih zelenih karata opao za više od polovine u posljednjih nekoliko mjeseci.

"U Americi nema mjesta za strance koji zagovaraju antiameričke ideologije ili podržavaju terorističke organizacije", rekao je direktor USCIS-a Joseph Edlow Kongresu u februaru.

Kritičari Trumpove ideologije rekli su da administracija nastoji ograničiti legitimni politički govor i uskratiti Amerikancima i legalnim stanovnicima njihova ustavna prava iz Prvog amandmana te da je predsjednik pomiješao protivljenje politici izraelske vlade s antisemitizmom.

Amanda Baran, visoka službenica agencije u administraciji predsjednika Joea Bidena, rekla je da je zasnivanje odluka o zelenim kartama na "ideološkim provjerama fundamentalno neameričko i da ne bi trebalo imati mjesta u zemlji izgrađenoj na obećanju slobode izražavanja".

Sadašnja administracija to ne vidi tako i svoje inicijative predstavila je kao "odbranu američkih vrijednosti".

„Ako mrzite Ameriku, nemate pravo zahtijevati da živite u Americi“, rekao je glasnogovornik USCIS-a Zach Kahler u izjavi, dodajući da politike administracije „nemaju nikakve veze sa slobodom govora“ i da su namijenjene zaštiti „američkih institucija, sigurnosti građana, nacionalne sigurnosti i sloboda Sjedinjenih Država“.

Trumpova administracija agresivno je krenula u uklanjanje imigranata zbog izražavanja političkih stavova koje smatra antiizraelskim i antiameričkim. Državni sekretar Marco Rubio opozvao je vize propalestinskim studentskim aktivistima, uključujući i jednog koji je napisao kolumnu u kojoj je kritizirao odgovor svog univerziteta na propalestinske zahtjeve.

Ministarstvo domovinske sigurnosti također je predložilo pregled historije turista koji žele posjetiti Sjedinjene Države na društvenim mrežama, prema "New York Timesu".

Novi materijali za obuku koje je NYT pregledao obeshrabruju službenike da izdaju zelene karte osobama s historijom „promoviranja ili podržavanja antiameričkih stavova“ ili „antisemitskog terorizma, ideologija ili grupa“ i da se ti faktori procijene kao „izuzetno negativni“.

U smjernicama se spaljivanje ili skrnavljenje američke zastave također opisuje kao "negativan faktor", iako je Vrhovni sud SAD-a presudio da je spaljivanje zastave oblik političkog izražavanja i slobode govora zaštićene Prvim amandmanom.

Izvještaj NYT također je napomenuo da je agencija posljednjih mjeseci promijenila način na koji se odnosi prema zaposlenima koji odobravaju zahtjeve za zelenu kartu. Tokom decenija, oni su nazivani "službenicima imigracijskih službi", ali u nedavnim objavama za radna mjesta, navode se kao "branitelji domovine".

"Zaštitite svoju domovinu i branite svoju kulturu", pisalo je u jednoj objavi.